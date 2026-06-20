Entenda como Brasil pode cruzar com França ou Alemanha nos 16-avos

A Seleção Brasileira conquistou sua primeira vitória na Copa do Mundo de 2026 ao vencer o Haiti por 3 a 0, nesta sexta-feira, 19, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo C. Com o resultado, a equipe praticamente encaminhou a classificação para os 16-avos de final do Mundial, fase em que os adversários mais prováveis são Holanda, Japão ou Suécia, integrantes do Grupo F.

No entanto, existe um cenário, ainda que remoto, que pode colocar a Seleção Brasileira frente a frente com França ou Alemanha já nos 16-avos de final.



Isso porque, caso o Brasil não garanta vaga ao mata-mata na primeira ou segunda colocação do Grupo C e assegure a classificação apenas como um dos oito melhores terceiros colocados, o cruzamento de resultados poderá colocar a equipe comandada por Carlo Ancelotti diante dos líderes dos grupos A, E ou I, que têm México, Alemanha e França como principais candidatos à liderança.

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Veja:

Grupo A : México, Coreia do Sul, República Tcheca e África do Sul.

: México, Coreia do Sul, República Tcheca e África do Sul. Grupo E : Alemanha , Costa do Marfim, Equador e Curaçao.

: , Costa do Marfim, Equador e Curaçao. Grupo I : Noruega, França , Senegal e Iraque.

Para que o Brasil termine a fase de grupos na terceira colocação, será necessária uma derrota para a Escócia, na próxima quarta-feira, 24, às 19h, aliada a uma vitória ou até mesmo um empate do Marrocos diante do Haiti. Nesse cenário, a Seleção Brasileira encerraria a fase de grupos com quatro pontos, enquanto os adversários terminariam com seis e cinco ou sete pontos, respectivamente.





Contudo, vale destacar que o cenário mais provável é o Brasil concluir a fase de grupos na liderança ou, no máximo, na segunda colocação. Assim, os principais candidatos a adversários da Seleção Brasileira nos 16-avos de final seguem sendo Holanda, Japão ou Suécia.



Na configuração atual dos grupos C e F, o Brasil enfrentaria a Suécia na próxima fase. Isso porque a vitória sobre o Haiti, somada à goleada da Holanda, colocou a Seleção Brasileira na liderança de seu grupo, com quatro pontos, enquanto os suecos caíram para a segunda posição de sua chave.

Confira como estão os grupos C e F da Copa do Mundo:

Grupo C

1º lugar: Brasil – 4 pontos

2º lugar: Marrocos – 4 pontos

3º lugar: Escócia – 4 pontos

4º lugar: Haiti*

*Eliminado.

Grupo F

1º lugar: Holanda – 4 pontos

2º lugar: Suécia – 3 pontos

3º lugar: Japão – 1 ponto*

4º lugar: Tunísia – 1 ponto*

*Ambos têm um jogo a menos e se enfrentam na madrugada deste domingo, 21, à 1h.