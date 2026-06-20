Nova regra da Fifa elimina Haiti e Turquia da Copa antecipadamente

A Copa do Mundo de 2026 já tem suas duas primeiras seleções eliminadas. Haiti e Turquia deram adeus à competição antes mesmo da última rodada da fase de grupos, em consequência de uma mudança importante no regulamento adotado pela Fifa para esta edição do torneio.



Embora ainda tenham a possibilidade matemática de igualar a pontuação de alguns adversários, haitianos e turcos não possuem mais chances de avançar devido ao novo critério de desempate. Pela primeira vez em uma Copa do Mundo, o confronto direto passou a ser o principal fator de desempate entre seleções com a mesma pontuação.



No Grupo do Brasil, o Haiti soma duas derrotas e ainda não pontuou. A seleção caribenha pode chegar a três pontos na rodada final, mesma pontuação que a Escócia poderá terminar caso seja derrotada. No entanto, como os escoceses venceram o confronto entre as equipes por 1 a 0, os haitianos não têm mais condições de ultrapassá-los na classificação e, consequentemente, estão fora da disputa por uma vaga entre os melhores terceiros colocados.





Situação semelhante vive a Turquia. Também sem pontos conquistados, a equipe ainda poderia alcançar Paraguai ou Austrália em número de pontos, dependendo do resultado do confronto direto entre os rivais na última rodada. Entretanto, os turcos foram derrotados pelas duas seleções — perderam por 2 a 0 para os australianos e por 1 a 0 para os paraguaios — e já estão matematicamente garantidos na última colocação da chave.



Caso o regulamento das edições anteriores ainda estivesse em vigor, o cenário seria diferente. Até a Copa do Mundo de 2022, o saldo de gols era o primeiro critério utilizado para desempatar equipes com a mesma pontuação. A alteração promovida pela Fifa para 2026, porém, tornou o confronto direto decisivo, antecipando as eliminações de Haiti e Turquia.



Os haitianos encerraram suas chances após derrotas para Escócia (1 a 0) e Brasil (3 a 0), enquanto a Turquia caiu diante de Austrália (2 a 0) e Paraguai (1 a 0), tornando-se as primeiras seleções eliminadas do Mundial.