Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

COPA DO MUNDO

Em sua última Copa, Neuer quebra recorde absoluto de goleiros; confira

Neuer assume a liderança isolada entre os goleiros com mais jogos disputados

Redação
Por Redação
Manuel Neuer chega a 21 jogos em Copas do Mundo, supera Hugo Lloris e se torna o goleiro com mais partidas da história da competição.
Manuel Neuer chega a 21 jogos em Copas do Mundo, supera Hugo Lloris e se torna o goleiro com mais partidas da história da competição. - Foto: ROBERT CIANFLONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Manuel Neuer entrou para a história das Copas do Mundo neste sábado, 20, ao se tornar o goleiro com mais partidas disputadas na competição. O feito foi alcançado durante o duelo da Alemanha contra a Costa do Marfim, válido pela segunda rodada do Mundial de 2026, chegando ao total de 21 jogos e superando o francês Hugo Lloris.

Com a nova marca, o goleiro alemão assume a liderança isolada no ranking de arqueiros com mais participações em Copas do Mundo.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Veja a lista:

  • 1º Manuel Neuer – 21 jogos
  • 2º Hugo Lloris – 20 jogos
  • 3º Taffarel – 18 jogos
  • 3º Sepp Maier – 18 jogos

Leia Também:

COPA 2026

Técnico da Holanda “escolhe” entre Brasil e Marrocos na Copa do Mundo
Técnico da Holanda “escolhe” entre Brasil e Marrocos na Copa do Mundo imagem

COPA DO MUNDO

Entenda como Brasil pode cruzar com França ou Alemanha nos 16-avos
Entenda como Brasil pode cruzar com França ou Alemanha nos 16-avos imagem

COPA DO MUNDO

De virada, Alemanha vence Costa do Marfim e garante classificação
De virada, Alemanha vence Costa do Marfim e garante classificação imagem

Convocado por Julian Nagelsmann para a disputa da Copa do Mundo de 2026, Neuer voltou à seleção após ter anunciado sua aposentadoria internacional em agosto de 2024, logo depois da Eurocopa, quando a Alemanha foi eliminada pela Espanha nas quartas de final.

Campeão mundial em 2014, o goleiro já havia sinalizado que este ciclo pode marcar sua despedida definitiva da seleção alemã. Em entrevista recente, ele reforçou a possibilidade de encerrar sua trajetória internacional ao fim do torneio.

"Tenho praticamente certeza de que este é meu último torneio. Não pretendo estar no gol no Campeonato Europeu daqui a dois anos", disse o goleiro.

Mesmo assim, Neuer adota cautela ao tratar do futuro e evita pensar na despedida antecipadamente, mantendo o foco na competição.

"Não quero me deter na possibilidade de que estes possam ser meus últimos jogos pela Alemanha. Foi assim que lidei com a situação na Eurocopa também; por isso não houve declaração após a eliminação contra a Espanha, e por isso não quero me preocupar com nada nesse sentido. Estou olhando para frente, ansioso por todos os jogos, e não pensando em nenhuma despedida de uma camisa especial", afirmou o ídolo alemão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

alemanha copa do mundo manuel neuer

Relacionadas

Mais lidas