Em sua última Copa, Neuer quebra recorde absoluto de goleiros; confira

Manuel Neuer entrou para a história das Copas do Mundo neste sábado, 20, ao se tornar o goleiro com mais partidas disputadas na competição. O feito foi alcançado durante o duelo da Alemanha contra a Costa do Marfim, válido pela segunda rodada do Mundial de 2026, chegando ao total de 21 jogos e superando o francês Hugo Lloris.

Com a nova marca, o goleiro alemão assume a liderança isolada no ranking de arqueiros com mais participações em Copas do Mundo.

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Veja a lista:

1º Manuel Neuer – 21 jogos

2º Hugo Lloris – 20 jogos

3º Taffarel – 18 jogos

3º Sepp Maier – 18 jogos

Convocado por Julian Nagelsmann para a disputa da Copa do Mundo de 2026, Neuer voltou à seleção após ter anunciado sua aposentadoria internacional em agosto de 2024, logo depois da Eurocopa, quando a Alemanha foi eliminada pela Espanha nas quartas de final.

Campeão mundial em 2014, o goleiro já havia sinalizado que este ciclo pode marcar sua despedida definitiva da seleção alemã. Em entrevista recente, ele reforçou a possibilidade de encerrar sua trajetória internacional ao fim do torneio.

"Tenho praticamente certeza de que este é meu último torneio. Não pretendo estar no gol no Campeonato Europeu daqui a dois anos", disse o goleiro.

Mesmo assim, Neuer adota cautela ao tratar do futuro e evita pensar na despedida antecipadamente, mantendo o foco na competição.

"Não quero me deter na possibilidade de que estes possam ser meus últimos jogos pela Alemanha. Foi assim que lidei com a situação na Eurocopa também; por isso não houve declaração após a eliminação contra a Espanha, e por isso não quero me preocupar com nada nesse sentido. Estou olhando para frente, ansioso por todos os jogos, e não pensando em nenhuma despedida de uma camisa especial", afirmou o ídolo alemão.