De virada, Alemanha vence Costa do Marfim e garante classificação

Após sair perdendo, a Alemanha se recuperou na segunda etapa e venceu a Costa do Marfim por 2 a 1, com dois gols de Denis Undav, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Com o resultado, os alemães chegam aos seis pontos e garantem a classificação para a fase de mata-mata do torneio.

O jogo

Apesar do favoritismo alemão, o duelo contra Costa do Marfim foi equilibrado durante os 90 minutos.



Enquanto a equipe europeia tentava controlar o adversário a partir da posse de bola, o time africano buscava explorar escapadas em velocidade, principalmente com o jovem Yan Diomande, a grande promessa da nova geração marfinense. E foi justamente com ele que nasceu a jogada do primeiro gol.

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Aos 29 minutos, o jogador de 19 anos puxou um ataque em velocidade pelo lado esquerdo e cruzou na área para Amad Diallo, que foi bloqueado pela marcação. No entanto, o capitão Franck Kessié estava atento ao lance e aproveitou o rebote, abrindo o placar.

Franck Kessié, capitão de Costa do Marfim, marcou o primeiro gol da partida contra a Alemanha - Foto: Michael Reaves | Getty Images via AFP

A reação da Alemanha veio somente na segunda etapa, com a entrada de Deniz Undav, que já havia sido importante na construção da goleada contra Curaçao, com um gol e duas assistências. Neste sábado, contra a Costa do Marfim, o camisa 26 marcou o gol de empate aos 23 minutos da etapa final e virou o jogo já nos acréscimos.

Situação do grupo E

Ambas as seleções chegaram para o duelo após vitórias na rodada de estreia. Enquanto a Alemanha aplicou 7 a 1 em Curaçao, considerado o azarão do grupo, a Costa do Marfim venceu o Equador por 1 a 0 em um jogo complicado.



Já classificada para a próxima fase, a Alemanha encara a equipe do Equador na próxima rodada, o que pode facilitar a vida da seleção sul-americana, que encara Curaçao neste sábado, às 21h.



Apesar da derrota para a Alemanha, a Costa do Marfim tem grandes chances de garantir uma classificação histórica para o mata-mata na próxima rodada, quando encara Curaçao. A Copa do Mundo de 2026 é a quarta edição que conta com a presença da seleção africana, que nunca passou da fase de grupos.