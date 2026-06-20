Técnico da Holanda “escolhe” entre Brasil e Marrocos na Copa do Mundo

Após a goleada aplicada sobre a Suécia, neste sábado, 20, a Holanda assumiu a liderança do Grupo F da Copa do Mundo de 2026. Com isso, o técnico Ronald Koeman foi questionado sobre uma possível preferência de adversário para a fase de 16-avos de final: Brasil ou Marrocos.



A definição da fase de grupos pode colocar a seleção holandesa diante de uma das duas equipes no mata-mata, dependendo da configuração final das chaves.



No entanto, Koeman evitou qualquer escolha e afirmou que não vê diferença entre os possíveis rivais. Segundo o treinador holandês, ambos os times apresentam alto nível competitivo.

Não prefiro nada (Brasil ou Marrocos). Acho que os dois são times fortes. Empataram. Marrocos jogou muito bem no primeiro tempo, Brasil foi bem no segundo. Nenhum é mais forte que o outro Ronald Koeman - técnico da Holanda

O comandante da Holanda também reforçou que o foco, neste momento, está exclusivamente na própria equipe e na busca pela liderança do grupo, antes de qualquer projeção sobre o mata-mata: “Temos que focar em nós mesmos. Temos que ganhar o próximo jogo. Temos que ser primeiros no nosso grupo. Veremos o que acontece e quem será nosso oponente”.

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O cruzamento previsto para a próxima fase coloca frente a frente os melhores colocados dos grupos F (Holanda) e C (Brasil), com o líder de uma chave enfrentando o segundo colocado da outra. Com o cenário atual, os holandeses, na liderança do Grupo F, enfrentariam o Marrocos, enquanto o Brasil, que lidera o Grupo C, jogaria contra a Suécia.



As posições finais serão definidas na próxima semana, com a disputa da última rodada da fase de grupos.

Confira como estão os grupos C e F da Copa do Mundo:

Grupo C

1º lugar: Brasil – 4 pontos

2º lugar: Marrocos – 4 pontos

3º lugar: Escócia – 4 pontos

4º lugar: Haiti*

*Eliminado.

Grupo F

1º lugar: Holanda – 4 pontos

2º lugar: Suécia – 3 pontos

3º lugar: Japão – 1 ponto*

4º lugar: Tunísia – 1 ponto*

*Ambos têm um jogo a menos e se enfrentam na madrugada deste domingo, 21, à 1h.