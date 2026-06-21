Se Raphinha ficar de fora da Copa, Ancelotti pode convocar atacante?

A lesão de Raphinha na vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Haiti preocupou muitos torcedores e, ao mesmo tempo, levantou uma dúvida - Carlo Ancelotti pode chamar outro jogador caso Raphinha seja cortado do resto da Copa do Mundo? Pela regra da Fifa, no entanto, a resposta é não.

Raphinha deixou o campo com dores na parte posterior da coxa direita durante a partida contra os haitianos, válida pela segunda rodada do Grupo C. Ele pediu substituição ainda no jogo e iniciou tratamento logo depois, com a gravidade do problema ainda não foi confirmada oficialmente pela CBF.

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A tendência, no entanto, é que ele fique fora dos próximos compromissos do Brasil. Mesmo assim, a lista brasileira não pode mais ser alterada, já que, de acordo com o regulamento da Fifa, a convocação final só pode ser modificada até 24 horas antes da estreia da seleção na competição, em caso de lesão grave ou doença.

Depois desse prazo, o grupo é considerado fechado e novas substituições não são permitidas, tirando a opção da convocação de João Pedro, atacante muito pedido por parte da torcida.

Lista da Seleção já está fechada

A situação de Raphinha é diferente da que envolveu Wesley antes do início da campanha brasileira no Mundial. Na ocasião, o jogador se lesionou em amistoso contra o Egito, ainda dentro do prazo permitido pela Fifa, e acabou substituído por Éderson na lista final.

Agora, com a Copa já em andamento para o Brasil, Ancelotti terá que buscar soluções dentro do próprio elenco. A ausência de Raphinha não abre caminho para nova convocação, mesmo que o atacante precise ficar fora por vários dias.

Entre as alternativas ofensivas disponíveis estão Endrick, Gabriel Martinelli, Luiz Henrique e Rayan. Todos podem ganhar mais espaço dependendo da evolução clínica de Raphinha e da estratégia escolhida pelo treinador para a sequência do torneio.

Raphinha na Copa do Mundo - Foto: CBF

Endrick, por exemplo, entrou no segundo tempo contra o Haiti e chegou a balançar as redes, mas teve o gol anulado por impedimento. Gabriel Martinelli e Luiz Henrique aparecem como opções naturais para atuar pelos lados, enquanto Rayan também pode ser utilizado como alternativa ofensiva.

Na vitória sobre o Haiti, o Brasil teve Matheus Cunha como grande destaque no ataque. Titular pela primeira vez no Mundial, o atacante marcou dois gols e aproveitou a chance com a camisa 9.

Todos eles além, é claro, de Vinícius Júnior, que marcou nas duas partidas do Brasil até então.

Raphinha será reavaliado

Até então, porém, nem tudo está perdido. Raphinha passou por exames iniciais e será reavaliado nos próximos dias, e a CBF ainda não divulgou um diagnóstico definitivo, mas há informações de bastidores de que o período de afastamento pode ser de pelo menos dez dias.

Sendo assim, o atacante poderia voltar em uma eventual partida de oitavas de final, caso o Brasil confirme sua trajetória até o mata-mata. No momento, porém, a realidade é que Raphinha está fora dos planos imediatos de Ancelotti.

Raphinha pela Seleção Brasileira - Foto: CBF

Brasil volta a campo contra a Escócia

Com a vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, o Brasil chegou aos quatro pontos e assumiu a liderança do Grupo C, mas ainda disputa posições da chave na última rodada da fase de grupos.

O próximo compromisso será contra a Escócia, na quarta-feira, 24, em Miami. A partida deve definir a colocação final do Brasil no grupo e pode servir também para Ancelotti testar ajustes no ataque sem Raphinha.