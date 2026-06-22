Artilharia da Copa pega fogo com Messi, Mbappé e Haaland nesta segunda

Com mais de 25% da Copa do Mundo concluída, o 11º dia do Mundial, nesta segunda-feira, 22, promete fortes emoções e muitos gols. Isso porque entram em campo a Argentina de Lionel Messi, a França de Kylian Mbappé e a Noruega de Erling Haaland. Todos os confrontos são válidos pela segunda rodada da competição.



Os atuais campeões mundiais enfrentam a Áustria, às 14h, pelo Grupo J, e podem carimbar a vaga nos 16-avos de final em caso de vitória. Além disso, Messi busca se isolar ainda mais no topo da artilharia histórica das Copas do Mundo após marcar um hat-trick na estreia e chegar à marca de 16 gols em Mundiais.





Logo depois, entra em campo ninguém menos que Mbappé, que persegue o argentino de perto. O atacante francês soma 14 gols em Copas do Mundo após balançar as redes duas vezes na estreia. A França enfrenta o Iraque, considerado o azarão do chamado "grupo da morte", às 18h, em duelo válido pelo Grupo I.

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Rodada desta segunda-feira reúne três dos maiores artilheiros da atualidade em ação. - Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

E, como se a segunda-feira já não estivesse cercada de expectativas por conta dos jogos de Argentina e França, quem também entra em campo é a Noruega de Haaland. A seleção escandinava enfrenta Senegal, às 21h, no outro confronto do Grupo I. Disputando sua primeira Copa do Mundo, o norueguês não decepcionou na estreia e marcou dois gols.



Rodada desta segunda-feira reúne três dos maiores artilheiros da atualidade em ação. - Foto: JUSTIN SETTERFIELD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP



Messi, Mbappé e Haaland entram em campo com o objetivo de aproximar suas seleções da classificação para os 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026. Paralelamente, os três travam uma disputa acirrada pela Chuteira de Ouro adidas, prêmio concedido ao artilheiro do Mundial.

Artilharia da Copa do Mundo 2026