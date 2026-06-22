França x Iraque pode ser paralisado por risco de raios na Copa

O confronto entre França e Iraque, marcado para esta segunda-feira, 22, pela 2ª rodada do Grupo I da Copa do Mundo, pode ser impactado por um alerta climático na Filadélfia. A partida está prevista para às 18h, no Lincoln Financial Field.

De acordo com as previsões meteorológicas, há risco de tempestades severas na região no fim da tarde, com possibilidade de rajadas de vento e, principalmente, descargas elétricas. Embora a chuva intensa não seja o principal fator de preocupação, a presença de raios pode afetar diretamente o andamento do jogo.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Caso seja detectada atividade elétrica nas proximidades do estádio, a partida deverá ser interrompida imediatamente, com uma paralisação mínima de 30 minutos. O duelo só poderá ser retomado caso não haja novos registros de raios na área, conforme protocolo de segurança adotado nos Estados Unidos.





Esse procedimento já é padrão em eventos esportivos no país. No ano passado, partidas do Mundial de Clubes precisaram ser interrompidas em situações semelhantes, incluindo o jogo em que o Palmeiras venceu o Al Ahly (EGI) por 2 a 0, em Nova Jersey, após a detecção de raios nas proximidades.

Até o momento, nenhuma partida desta Copa do Mundo precisou ser interrompida por esse motivo. Houve preocupação semelhante no duelo entre Brasil e Marrocos, em 13 de junho, após uma tempestade atingir a região de Nova Jersey no dia anterior, mas o jogo ocorreu normalmente, com tempo firme e calor intenso.

Dentro de campo, França e Iraque chegam para o confronto em cenários distintos no Grupo I. Os franceses ocupam a vice-liderança da chave, com três pontos, enquanto os iraquianos ainda não pontuaram e aparecem na última posição da tabela.