COPA DO MUNDO
Com dois de Messi, Argentina vence Áustria e se garante no mata-mata
Lionel Messi marcou todos os gols da Argentina na Copa do Mundo até o momento
Com mais uma grande atuação de Lionel Messi, a Argentina venceu a Áustria por 2 a 0 nesta segunda-feira, 22, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Com o resultado, a equipe treinada por Lionel Scaloni chega a seis pontos e garante vaga na fase de mata-mata da competição.
Os dois gols da equipe Argentina foram marcados pelo camisa 10, que chegou aos 18 gols em Copas do Mundo e se isolou como o maior artilheiro da história do torneio. Além dos gols marcados nesta segunda-feira, Messi fez os três gols da Argentina na rodada de estreia, contra a Argélia.
O jogo
Como era esperado antes da partida, a Argentina começou com o ritmo intenso para abrir o placar, o que poderia ter acontecido com menos de 10 minutos, visto que a Albiceleste teve um pênalti a seu favor. Na ocasião, Lautaro Martínez recebeu dentro da área e foi parado por falta pelos defensores austríacos, de modo que o juiz apontou para a marca da cal e sinalizou a penalidade máxima para a Argentina.
Messi foi para a bola com a oportunidade de se isolar como o maior artilheiro da história das Copas, mas tirou demais do goleiro Alexander Schlager e chutou para fora. No entanto, o camisa 10 argentino não se abalou e teve frieza para balançar as redes aos 38 minutos de jogo, chegando aos 17 gols na história do torneio e ultrapassando o alemão Miroslav Klose.
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Na segunda etapa, o jogo se tranquilizou e a Argentina passou a administrar o resultado, que garantia sua classificação à fase de mata-mata da Copa do Mundo. Já nos acréscimos, a Argentina conseguiu ampliar o placar com mais um gol de Messi, que chegou aos 18 gols na história do torneio.
Ficha Técnica
Argentina x Áustria - 2ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero (Otamendi), Lisandro Martínez e Facundo Medina (Tagliafico); Rodrigo De Paul (Paredes), Alexis MacAllister, Enzo Fernández e Thiago Almada (Julian Álvarez); Lionel Messi e Lautaro Martínez (Nico González). Técnico: Lionel Scaloni
Áustria: Alexander Schlager; Stefan Posch (Prass), Kevin Danso, David Alaba (Friedl) e Konrad Laimer; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Romano Schmid (Wimmer), Paul Wanner (Arnautovic) e Marcel Sabitzer; Michael Gregoritsch (Chukwuemeka). Técnico: Ralf Rangnick
Gols: Messi aos 38 minutos do primeiro tempo e aos 50 do segundo tempo.
Cartões amarelos: Stefan Posch e Konrad Laimer (Áustria); Facundo Medina e Leandro Paredes (Argentina)
Arbitragem
- Árbitro: Amin Mohamed Omar (EGI)
- Assistente 1: Mahmoud Abouregal (EGI) e
- Assistente 2: Ahmed Hossam Taha (EGI)
- VAR: Khamis Almarri (QAT)