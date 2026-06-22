Por que os jogadores de Curaçao podem dormir com as esposas na Copa

Que Curaçao tem vivido um sonho em sua primeira Copa do Mundo na história não é novidade nenhuma - mas os jogadores estão vivendo o Mundial de uma maneira que muitos gostariam, mas não podem.

Ao contrário da maioria das seleções, jogadores de Curaçao podem dividir o quarto da concentração com esposas ou namoradas durante o torneio. A medida foi adotada pelo técnico holandês Dick Advocaat como forma de incentivar o elenco e aproximar os atletas de suas famílias em uma competição longa, disputada longe de casa.

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Quem explicou a decisão foi Suzanne Huurman, médica brasileira, nascida em São Paulo e radicada na Holanda, que chefia o departamento médico da seleção de Curaçao.

"Os jogadores podem ficar hospedados com suas companheiras no mesmo quarto e, quando há filhos, a família recebe um quarto adicional", afirmou Suzanne, especialista em Medicina Esportiva, em entrevista ao ge.

Para ela, a escolha combina com a identidade do país caribenho e com o ambiente construído pela seleção durante o Mundial: "É algo bastante único no futebol de seleções. Curaçao é um país pequeno, com um povo muito alegre, caloroso e voltado para a família, algo que me lembra bastante o Brasil".

Atividade sexual é permitida?

A presença das esposas, no entanto, reacendeu uma discussão antiga no esporte: a presença de parceiros e a atividade sexual durante períodos de concentração podem atrapalhar ou ajudar o desempenho dos atletas?

Em outros torneios, como nas Olimpíadas, as camas dos atletas chegam a ser feitas de papelão para evitar qualquer tipo de ato sexual. Mas para Suzanne, no caso de Curaçao, o benefício está menos em um efeito físico direto e mais no equilíbrio emocional dos jogadores.

"Sim, acredito que ajuda, mas talvez mais pelo lado emocional do que por um efeito fisiológico direto. Em um torneio tão longo, ter a família por perto reduz um pouco a saudade de casa e traz tranquilidade", pontuou a médica.

Na Copa, jogadores passam semanas isolados em hotéis, submetidos a treinos, deslocamentos, pressão por resultados e distância dos familiares. Para uma seleção pequena, estreante e formada por atletas que nem sempre estão nos centros mais ricos do futebol mundial, a compreensão é de que esse peso pode ser ainda maior.

Ao permitir que companheiras e filhos estejam próximos, Curaçao tenta transformar a concentração em um ambiente menos rígido e mais acolhedor, criando condições para que os atletas se sintam emocionalmente mais estáveis.

Curaçao na Copa do Mundo - Foto: Paul Ellis/AFP

Debate antigo

A discussão sobre sexo antes de jogos atravessa gerações no esporte de alto rendimento. Durante muito tempo, houve quem defendesse a abstinência como forma de preservar energia, agressividade e foco competitivo, seguindo a teoria de que o acúmulo provocado pela restrição sexual poderia ser convertido em intensidade durante as partidas.

Outras interpretações, no entanto, apontam que o gasto energético da atividade sexual é pequeno e não teria impacto relevante no desempenho em uma partida de futebol. Nessa leitura, a questão principal não seria a prática em si, mas fatores associados, como sono, descanso, rotina e equilíbrio emocional.

Federação está pagando

Além do lado emocional, houve uma razão prática para a decisão. A Copa do Mundo de 2026 é disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, e os custos de viagem e hospedagem, especialmente em cidades americanas, estão muito altos. Para muitas famílias de jogadores de Curaçao, acompanhar o torneio por conta própria seria inviável.

Segundo Suzanne, a federação decidiu assumir esse custo para permitir que atletas tivessem suas parceiras e filhos por perto. "Muitos dos nossos jogadores não atuam nos níveis mais altos do futebol mundial", explicou.

"Para várias famílias, seria muito caro viajar e ficar hospedada durante semanas nos Estados Unidos por conta própria. A federação decidiu assumir esse custo para que os jogadores possam ter as suas parceiras e filhos por perto. Alguns, provavelmente, ficariam preocupados ou estressados", completou.

Curaçao na Copa

Depois de perder por 7 a 1 para a Alemanha e empatar com o Equador, os jogadores de Curaçao voltam a campo na próxima quinta-feira, às 17h, contra a Costa do Marfim, na Filadélfia. A seleção chega ao último jogo da fase de grupos ainda com chances de classificação à próxima fase da Copa do Mundo.