E PODE ISSO?
Por que os jogadores de Curaçao podem dormir com as esposas na Copa
Decisão da federação de Curaçao reacendeu debate sobre atos sexuais durante grandes torneios
Que Curaçao tem vivido um sonho em sua primeira Copa do Mundo na história não é novidade nenhuma - mas os jogadores estão vivendo o Mundial de uma maneira que muitos gostariam, mas não podem.
Ao contrário da maioria das seleções, jogadores de Curaçao podem dividir o quarto da concentração com esposas ou namoradas durante o torneio. A medida foi adotada pelo técnico holandês Dick Advocaat como forma de incentivar o elenco e aproximar os atletas de suas famílias em uma competição longa, disputada longe de casa.
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Quem explicou a decisão foi Suzanne Huurman, médica brasileira, nascida em São Paulo e radicada na Holanda, que chefia o departamento médico da seleção de Curaçao.
"Os jogadores podem ficar hospedados com suas companheiras no mesmo quarto e, quando há filhos, a família recebe um quarto adicional", afirmou Suzanne, especialista em Medicina Esportiva, em entrevista ao ge.
Para ela, a escolha combina com a identidade do país caribenho e com o ambiente construído pela seleção durante o Mundial: "É algo bastante único no futebol de seleções. Curaçao é um país pequeno, com um povo muito alegre, caloroso e voltado para a família, algo que me lembra bastante o Brasil".
Atividade sexual é permitida?
A presença das esposas, no entanto, reacendeu uma discussão antiga no esporte: a presença de parceiros e a atividade sexual durante períodos de concentração podem atrapalhar ou ajudar o desempenho dos atletas?
Em outros torneios, como nas Olimpíadas, as camas dos atletas chegam a ser feitas de papelão para evitar qualquer tipo de ato sexual. Mas para Suzanne, no caso de Curaçao, o benefício está menos em um efeito físico direto e mais no equilíbrio emocional dos jogadores.
"Sim, acredito que ajuda, mas talvez mais pelo lado emocional do que por um efeito fisiológico direto. Em um torneio tão longo, ter a família por perto reduz um pouco a saudade de casa e traz tranquilidade", pontuou a médica.
Na Copa, jogadores passam semanas isolados em hotéis, submetidos a treinos, deslocamentos, pressão por resultados e distância dos familiares. Para uma seleção pequena, estreante e formada por atletas que nem sempre estão nos centros mais ricos do futebol mundial, a compreensão é de que esse peso pode ser ainda maior.
Ao permitir que companheiras e filhos estejam próximos, Curaçao tenta transformar a concentração em um ambiente menos rígido e mais acolhedor, criando condições para que os atletas se sintam emocionalmente mais estáveis.
Debate antigo
A discussão sobre sexo antes de jogos atravessa gerações no esporte de alto rendimento. Durante muito tempo, houve quem defendesse a abstinência como forma de preservar energia, agressividade e foco competitivo, seguindo a teoria de que o acúmulo provocado pela restrição sexual poderia ser convertido em intensidade durante as partidas.
Outras interpretações, no entanto, apontam que o gasto energético da atividade sexual é pequeno e não teria impacto relevante no desempenho em uma partida de futebol. Nessa leitura, a questão principal não seria a prática em si, mas fatores associados, como sono, descanso, rotina e equilíbrio emocional.
Federação está pagando
Além do lado emocional, houve uma razão prática para a decisão. A Copa do Mundo de 2026 é disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, e os custos de viagem e hospedagem, especialmente em cidades americanas, estão muito altos. Para muitas famílias de jogadores de Curaçao, acompanhar o torneio por conta própria seria inviável.
Segundo Suzanne, a federação decidiu assumir esse custo para permitir que atletas tivessem suas parceiras e filhos por perto. "Muitos dos nossos jogadores não atuam nos níveis mais altos do futebol mundial", explicou.
"Para várias famílias, seria muito caro viajar e ficar hospedada durante semanas nos Estados Unidos por conta própria. A federação decidiu assumir esse custo para que os jogadores possam ter as suas parceiras e filhos por perto. Alguns, provavelmente, ficariam preocupados ou estressados", completou.
Curaçao na Copa
Depois de perder por 7 a 1 para a Alemanha e empatar com o Equador, os jogadores de Curaçao voltam a campo na próxima quinta-feira, às 17h, contra a Costa do Marfim, na Filadélfia. A seleção chega ao último jogo da fase de grupos ainda com chances de classificação à próxima fase da Copa do Mundo.