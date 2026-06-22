Vitória se aproxima de clube homônimo português e pode fechar parceria

Aproveitando a pausa da Copa do Mundo para focar em negociações, o Vitória deu início a conversas com o Vitória de Setúbal, de Portugal, em um movimento que pode abrir caminho para uma futura parceria internacional entre os dois clubes.

A aproximação marca mais um passo da estratégia rubro-negra de fortalecer relações fora do Brasil, ampliar a presença institucional e explorar novas possibilidades de intercâmbio no futebol.

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O primeiro encontro entre representantes das duas instituições já foi realizado e serviu como ponto de partida para a construção de um diálogo que pode render ações conjuntas nos próximos anos.

As tratativas foram mediadas por João Mendonza, interlocutor do clube, e contaram com a participação do vice-presidente do Vitória, Djalma Abreu.

Mesmo nome

Segundo comunicado divulgado pelas instituições, o objetivo inicial é fortalecer os laços entre clubes que carregam não apenas o mesmo nome, mas também histórias consolidadas no futebol.

Fundados há mais de um século, Vitória e Vitória de Setúbal construíram trajetórias próprias, cada um dentro de seu contexto esportivo, social e cultural. A coincidência no nome funciona como ponto de aproximação, mas a intenção vai além do simbolismo.

A conversa entre as diretorias pode se transformar em uma relação de cooperação institucional, com troca de experiências e desenvolvimento de projetos comuns. No entanto, ainda não há detalhes sobre quais ações poderiam ser colocadas em prática, ainda que a abertura do diálogo sinalize interesse em uma parceria de longo prazo.

Vitória de Setúbal - Foto: Divulgação I Vitória de Setúbal

O que pode ser a parceria?

Ainda que as conversas ainda estejam em fase inicial, parcerias internacionais entre clubes costumam abrir diferentes frentes de atuação. Entre as possibilidades estão intercâmbio de conhecimento, compartilhamento de experiências administrativas, projetos voltados à formação de atletas, ações de marketing e fortalecimento das marcas em novos mercados.

No campo esportivo, uma cooperação desse tipo pode facilitar trocas sobre metodologia de base, observação de atletas, desenvolvimento técnico e integração entre departamentos.

Fora das quatro linhas, também pode contribuir para ampliar a visibilidade das instituições e criar pontes entre torcedores, dirigentes e profissionais dos dois países. Por enquanto, porém, o Vitória não divulgou os detalhes de uma eventual cooperação com o clube português.

Presença internacional do Vitória

A aproximação com o Vitória de Setúbal se soma a outros movimentos recentes do Leão da Barra em direção ao mercado internacional. Nos últimos anos, o Rubro-Negro tem buscado ampliar sua atuação institucional fora do Brasil e fortalecer a imagem da marca em ambientes ligados ao futebol global.

Recentemente, por exemplo, o Vitória participou de encontros internacionais promovidos nos Estados Unidos e recebeu delegações estrangeiras em Salvador para intercâmbios relacionados ao futebol de base.