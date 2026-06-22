Renzo López acerta com Ceará e deve deixar o Vitória em julho

O Vitória já está se despedindo de Renzo López - e ele já tem para onde ir. O centroavante uruguaio chegou a um acerto verbal com o Ceará, para onde deve ir assim que o contrato com o Rubro-Negro terminar em julho, segundo informações de Deo Luís confirmadas pelo Portal A TARDE.

Aos 32 anos, Renzo deve ser contratado na janela de transferências, que abre no dia 20 de julho, logo após o término da Copa do Mundo. O centroavante já havia sido alvo do Ceará anteriormente, quando o clube tentou a contratação por empréstimo junto ao Vitória, mas a negociação não avançou.

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Agora, com a confirmação de que o vínculo com o Rubro-Negro não será renovado, o caminho ficou mais viável para um novo acordo. Com isso, Renzo é o quarto nome acertado pelo Ceará para o período de reforços.

Antes dele, o clube já havia encaminhado as chegadas de Lucas Mugni, Bryan Borges e Rian Santana, repondo saídas e fortalecendo o elenco para a sequência da Série B.

Pouco espaço no Vitória

Renzo López chegou ao futebol brasileiro em julho do ano passado para defender o Vitória. Desde então, acumulou 30 partidas pelo clube baiano e marcou dois gols.

Na atual temporada, no entanto, perdeu espaço no elenco rubro-negro. O atacante entrou em campo apenas sete vezes em 2026, com a última participação no dia 17 de maio, contra o Red Bull Bragantino, quando atuou por apenas seis minutos.

Sem sequência e fora dos planos do Vitória para o restante do ano, o uruguaio passou a ser uma opção de mercado para clubes que buscam reforços ofensivos na janela de julho.

Experiência internacional

Apesar da passagem discreta pelo Vitória, Renzo chega ao radar do Ceará com um currículo rodado. O centroavante tem passagens por clubes do Uruguai, Japão, Espanha, Argentina, Arábia Saudita e Equador.

O melhor momento individual da carreira aconteceu em 2022, quando marcou 16 gols pelo Central Córdoba, da Argentina. No Ceará, a expectativa é que Renzo aumente as opções para o setor ofensivo em uma sequência decisiva da Série B.