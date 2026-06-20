Vitória vence Botafogo e se afasta do Z-3 no Brasileirão sub-20

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O Esporte Clube Vitória voltou a vencer no Campeonato Brasileiro Sub-20 após emendar uma sequência de três derrotas e cinco jogos consecutivos sem vencer na competição. Neste sábado, 20, o Rubro-Negro recebeu o Botafogo no CT Manoel Pontes Tanajura e venceu pelo placar de 2 a 0.

Os gols da partida foram marcados já na etapa final por Hiago e pelo argentino Alejandro Almaraz.

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Para o duelo válido pela 17ª rodada, o técnico Mário Henrique utilizou a seguinte escalação:

Davi Barbosa; Gean, Ivan Henrique, Kauan Coutinho e Kauan Victor; Cauan Farias, Nico Talero e Alejandro Almaraz; Hiago Fernandes, Juninho e Lucas Lohan.

Classificação e próximo compromisso

Com o resultado positivo, o Vitória sobe para 12ª posição do Brasileirão Sub-20, com 20 pontos. A vitória do Leão da Barra também põe fim a uma sequência de sete jogos de invencibilidade do Botafogo, que acumula 30 pontos e é o quarto colocado do torneio.

A dois jogos do término da primeira fase, o Vitória está a seis pontos de distância do Athletico Paranaense, time que ocupa a oitava colocação e abre a zona de classificação para a fase de mata-mata. A vitória sobre o Botafogo também afasta o Leão da zona de rebaixamento. Com 14 pontos, o Fortaleza é o primeiro time no Z-3.

A Fábrica de Talentos volta a jogar na próxima terça-feira, 23, às 15h, contra o Santos. A partida será disputada novamente no CT Manoel Pontes Tanajura, válida pela rodada 18.