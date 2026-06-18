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E.C.VITÓRIA

Vitória abre período para receber propostas de adequação do Estatuto

Processo terá participação direta de conselheiros e associados

João Grassi
Por
Arquibancada do Barradão
Arquibancada do Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória informou que está aberto o processo de coleta de sugestões, aperfeiçoamentos e propostas de inovação para a adequação do atual Estatuto Social do clube.

A iniciativa é conduzida pela Comissão Permanente de Adequação do Estatuto Social, em conjunto com o Conselho Deliberativo, e tem como objetivo promover a atualização e o aprimoramento do documento que rege a estrutura administrativa e institucional do Leão da Barra.

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Para garantir uma condução adequada do processo, todas as propostas deverão seguir o modelo estabelecido pela Comissão, contendo a identificação do proponente, a indicação do dispositivo estatutário que pretende alterar, acrescentar ou suprimir, além da respectiva justificativa.

As contribuições poderão ser apresentadas exclusivamente por conselheiros e associados do Sou Mais Vitória até o dia 1º de julho de 2026.

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Estatuto do Vitória

O Estatuto vigente está disponível para consulta no portal oficial do Vitória, na seção de 'transparência'. As propostas deverão ser encaminhadas para o e-mail [email protected].

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esporte clube vitória

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