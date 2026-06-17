E.C.VITÓRIA
Vitória bate o Grêmio no Sul e vence primeira no Brasileiro Sub-17
Leãozinho derrotou a equipe gaúcha por 1 a 0
O Esporte Clube Vitória venceu a primeira partida no Campeonato Brasileiro Sub-17. Nesta quarta-feira, 17, o Rubro-Negro derrotou o Grêmio com o placar de 1 a 0, no Airton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul.
O gol rubro-negro foi marcado logo aos 5 minutos do primeiro tempo. Pietro avançou pelo lado esquerdo, cortou e cruzou para Erick Kauã finalizar da entrada da pequena área e balançar as redes gremistas.
Para o duelo válido pela 4ª rodada, o técnico Jeanderson Santana utilizou a seguinte escalação: Mateus; Dátolo Emanuel (Hugo Furtado), Geovane, Arthur e Cauan; Yarlen, Luis Gustavo e Yuri Conca (Jorginho); Erick Kauã (Ygor Luan), Júlio Cesar (Dhiego) e Pietro (Silas).
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Classificação e próximo compromisso
Após o resultado positivo, o Vitória agora ocupa a 17ª posição do Brasileirão Sub-17, com três pontos. O Grêmio, por outro lado, acumula quatro pontos é o 15º colocado na classificação.
A Fábrica de Talentos volta a jogar na próximo quinta, 25, às 15h, no clássico contra o Bahia. A partida será disputada no CT Evaristo de Macedo, válida pela rodada 5.