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REVÉS

Vitória perde em casa e segue sem pontuar no Brasileirão Sub-17

Leãozinho foi derrotado pelo Botafogo em Salvador

João Grassi
Por
Vitória 0x1 Botafogo
Vitória 0x1 Botafogo - Foto: Jhony Pinho

O Esporte Clube Vitória segue sem pontuar após três jogos do Campeonato Brasileiro Sub-17. Nesta terça-feira, 9, o Rubro-Negro foi derrotado pelo Botafogo com o placar de 1 a 0, no CT Manoel Pontes Tanajura, em Salvador.

O único gol do jogo foi marcado pelo lateral-esquerdo Gustavo Xisto, do time carioca. O Vitória pressionou, buscou o ataque, mas não conseguiu o empate.

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Para o duelo válido pela 3ª rodada, o técnico Jeanderson Santana utilizou a seguinte escalação: Mateus; Dátolo Emanuel (Hugo Furtado), Giovane, Victor José e Arthur (Dalessandro); Yarlen, Yuri Conca (Luiz Guilherme) e Jorginho; Ygor Luan (Erick Kauã); Jorge (Edvaldo) e Júlio Cesar e Pietro (Welton).

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Com o resultado, o Vitória segue sem pontuar e ocupa a lanterna do Brasileirão Sub-17. O Botafogo, por outro lado, acumula quatro pontos é o nono colocado.

O Leãozinho volta a jogar na próxima quarta, 17, às 15h, contra o Grêmio. A partida será disputada no Airton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul, válida pela 4ª rodada.

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