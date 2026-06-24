Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

PREPARAÇÃO

Bahia dá sequência à intertemporada ainda com quatro desfalques

Léo Vieira, Luciano Juba e Iago seguem em tratamento, enquanto Kike Olivera está em transição

Téo Mazzoni
Por
Bahia mantém treinos, mas segue com quatro ausências
Bahia mantém treinos, mas segue com quatro ausências - Foto: Divulgação / EC Bahia

O elenco do Esporte Clube Bahia deu sequência, nesta quarta-feira, 24, aos trabalhos de intertemporada no CT Evaristo de Macedo. A programação do dia foi dividida em dois períodos de atividades.

Na primeira parte do trabalho, os jogadores iniciaram a rotina na academia, sob o comando dos preparadores físicos José Mário Campeiz e Diogo Missena, com foco na preparação física.

Em seguida, o grupo foi ao campo 2, onde o técnico Rogério Ceni e sua comissão deram início às atividades com um treino de construção de jogadas, priorizando troca de passes e circuitos com obstáculos.

Na sequência, o elenco participou de um trabalho técnico em espaço reduzido, com ênfase no posicionamento, troca de passes e finalizações, em confrontos entre duas equipes.

No período da tarde, o treinador voltou a comandar atividades com foco na construção de jogadas e circulação de bola sob pressão, novamente utilizando obstáculos para simular situações de jogo.

Depois, o grupo foi dividido em duas equipes para um treino técnico de disputa, com a presença de jogadores “coringas”, responsáveis por apoiar a equipe em posse de bola. A atividade exigia que os times realizassem um número mínimo de passes antes da finalização em pequenas traves.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

ANTES DO RETORNO OFICIAL

Bahia deve disputar amistoso antes do retorno ao Brasileirão
Bahia deve disputar amistoso antes do retorno ao Brasileirão imagem

CONFIRA A TABELA

Bahia e Vitória têm dias de jogos definidos com Ba-Vi no Brasileirão
Bahia e Vitória têm dias de jogos definidos com Ba-Vi no Brasileirão imagem

E.C.BAHIA

Everton Ribeiro aproveita fim de férias para trocar figurinhas da Copa
Everton Ribeiro aproveita fim de férias para trocar figurinhas da Copa imagem

Desfalques em destaque

O dia de treinos também contou com atenção especial ao departamento médico. Léo Vieira, Luciano Juba e Iago Borduchi permaneceram em tratamento e seguem como desfalques na intertemporada.

Já o atacante Kike Oliveira realizou trabalho de transição no campo, em fase de retorno gradual às atividades com o grupo.

O Esquadrão volta a treinar na manhã desta quinta-feira, 25, dando sequência à preparação para a retomada da temporada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

EC Bahia Esporte Clube Bahia

Relacionadas

Mais lidas