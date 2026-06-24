Bahia dá sequência à intertemporada ainda com quatro desfalques

O elenco do Esporte Clube Bahia deu sequência, nesta quarta-feira, 24, aos trabalhos de intertemporada no CT Evaristo de Macedo. A programação do dia foi dividida em dois períodos de atividades.



Na primeira parte do trabalho, os jogadores iniciaram a rotina na academia, sob o comando dos preparadores físicos José Mário Campeiz e Diogo Missena, com foco na preparação física.



Em seguida, o grupo foi ao campo 2, onde o técnico Rogério Ceni e sua comissão deram início às atividades com um treino de construção de jogadas, priorizando troca de passes e circuitos com obstáculos.



Na sequência, o elenco participou de um trabalho técnico em espaço reduzido, com ênfase no posicionamento, troca de passes e finalizações, em confrontos entre duas equipes.



No período da tarde, o treinador voltou a comandar atividades com foco na construção de jogadas e circulação de bola sob pressão, novamente utilizando obstáculos para simular situações de jogo.

Depois, o grupo foi dividido em duas equipes para um treino técnico de disputa, com a presença de jogadores “coringas”, responsáveis por apoiar a equipe em posse de bola. A atividade exigia que os times realizassem um número mínimo de passes antes da finalização em pequenas traves.





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Desfalques em destaque

O dia de treinos também contou com atenção especial ao departamento médico. Léo Vieira, Luciano Juba e Iago Borduchi permaneceram em tratamento e seguem como desfalques na intertemporada.



Já o atacante Kike Oliveira realizou trabalho de transição no campo, em fase de retorno gradual às atividades com o grupo.



O Esquadrão volta a treinar na manhã desta quinta-feira, 25, dando sequência à preparação para a retomada da temporada.