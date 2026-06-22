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E.C.BAHIA

Everton Ribeiro aproveita fim de férias para trocar figurinhas da Copa

Jogador se reapresentou ao Bahia nesta segunda-feira

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em
Everton Ribeiro atendeu aos fãs, tirando fotos e distribuindo autógrafos
Everton Ribeiro atendeu aos fãs, tirando fotos e distribuindo autógrafos - Foto: Reprodução | Redes sociais

O meia Everton Ribeiro, camisa 10 do Bahia, entrou na febre das figurinhas da Copa do Mundo de 2026 e foi visto neste domingo, 21, no ponto de trocas de um shopping do Rio de Janeiro. O jogador aproveitou o último dia das férias por conta da parada para o Mundial, que começou no dia 11 de junho, para viver o momento em família.

Assim como foi compartilhado no Instagram pela esposa do jogador, Marília Nery, a ida ao shopping fez com que o álbum dos filhos fosse completado.

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A presença do jogador, no entanto, não passou despercebida. Everton Ribeiro atendeu aos fãs, tirando fotos e distribuindo autógrafos no local.

Reapresentação no Bahia

Após a troca de figurinhas no Rio de Janeiro, o jogador precisou voltar para Salvador por conta da reapresentação do elenco do Bahia, que aconteceu na manhã desta segunda-feira depois de 22 dias livres.

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O próximo compromisso do Bahia é somente no dia 22 de julho, após o término da Copa do Mundo, contra o Atlético Mineiro. O jogo será disputado na Arena MRV, em Belo Horizonte.

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Bahia copa do mundo Everton Ribeiro Futebol

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