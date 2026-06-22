Bahia se reapresenta após férias com chegadas e saídas confirmadas

A Copa do Mundo ainda não acabou, mas as férias dos jogadores do Bahia sim. Depois de 22 dias livres, o time se reapresentou nesta segunda-feira, 22, na Cidade Tricolor, com apenas o Campeonato Brasileiro no calendário para se preparar.

Para o segundo semestre, o clube se reapresenta com novidades no elenco, saídas confirmadas e jogadores em recuperação que podem mudar as opções de Rogério Ceni para a sequência do ano.

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Reforços

A principal novidade é a chegada do atacante argentino Alejo Veliz. O jogador desembarcou em Salvador no dia 1º de junho e já tem contratação confirmada pelo clube, mas ainda aguarda regularização para ser oficialmente anunciado como reforço.

O atacante argentino chega para disputar espaço em um setor que passou por oscilações no primeiro semestre e que também convive com situações físicas importantes, como a recuperação de Kike Olivera.

A expectativa é que o centroavante amplie as alternativas ofensivas do Bahia em um segundo semestre mais enxuto, mas, claro, decisivo para as pretensões tricolores na Série A, que agora concentra todos os esforços do time.

Além de Alejo Veliz, o Bahia também pode ganhar força com retornos internos. O principal nome é Ruan Pablo, atacante que sofreu uma grave lesão em janeiro, voltou a atuar pelo time sub-20 e deve reforçar o elenco profissional na sequência da temporada.

Ruan Pablo na reapresentação - Foto: Catarina Brandão / EC Bahia

Saídas

O elenco que se reapresenta, no entanto, também está menor. O goleiro João Paulo, emprestado pelo Santos, não teve o vínculo renovado, abrindo espaço para o retorno de Marcos Felipe, que estava emprestado ao Eyupspor, da Turquia, e pode reassumir protagonismo entre os goleiros.

Já o zagueiro Gabriel Xavier foi cedido ao Shenzhen Peng City, da China, clube que também integra o Grupo City, e o lateral-direito Gilberto, que tinha contrato com o Bahia até o final do ano e já estava fora dos planos para 2027, acertou saída para o Athletico-PR.

Departamento médico

O Bahia encerrou o primeiro semestre com quatro jogadores em recuperação de lesão: o goleiro Léo Vieira, os laterais-esquerdos Luciano Juba e Iago Borduchi e o atacante Kike Olivera.

Léo Vieira sofreu uma lesão no joelho e não volta a jogar nesta temporada, enquanto Luciano Juba e Iago Borduchi se recuperam de problemas na coxa. Borduchi, inclusive, antecipou o fim das férias para acelerar o tratamento e tentar ficar à disposição o quanto antes.

Kike Olivera, por sua vez, sofreu um trauma no tornozelo direito. A recuperação do atacante será acompanhada pela comissão técnica e pelo departamento médico durante a retomada dos trabalhos.

Resto da temporada

O Bahia fechou o primeiro semestre na sexta colocação da Série A, com 26 pontos, três a menos que o Bragantino, clube que abre o G-5. Restam 21 jogos para o fim do ano tricolor.

Ao todo, o Tricolor terminará a temporada com 53 partidas disputadas, o menor número desde 2005, ano em que o clube foi rebaixado para a Série C.

O próximo jogo previsto do Bahia pelo Campeonato Brasileiro é contra o Atlético-MG, na Arena MRV, pela 19ª rodada, ainda sem data confirmada. Antes disso, porém, a tendência é que a equipe cumpra o jogo atrasado contra a Chapecoense, válido pela quarta rodada da Série A.