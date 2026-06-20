Com gols de Dell e Carioca, Bahia vence o Santos no Brasileirão sub-20

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O Esporte Clube Bahia voltou a vencer após três jogos sem resultados positivos no Campeonato Brasileiro Sub-20. Neste sábado, 20, os Pivetes de Aço visitaram o Santos no CT Rei Pelé e ganharam por 2 a 0.

Os dois gols do Tricolor Baiano saíram na reta final da partida por dois jogadores que saíram do banco de reservas. Aos 41 minutos do segundo tempo, Dell abriu o placar. Já nos acréscimos, Gabriel Carioca fez 2 a 0 e sacramentou a vitória dos Pivetes de Aço.

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Para o duelo válido pela 16ª rodada, o técnico Leonardo Galbes utilizou a seguinte escalação:

Iuri; Wendel, Gerald, Fredi e Alysson; Sidney, Pedrinho e Roger; Fred, João Andrade e Caio Suassuna.

Classificação e próximo compromisso

Com o triunfo, o Bahia agora ocupa a nona posição do Brasileirão Sub-20, com 26 pontos. A dois jogos do fim da primeira fase, o Tricolor de Aço está empatado em pontos com o Athletico Paranaense, time que abre a zona de classificação para a fase de mata-mata do torneio. O Santos, por sua vez, tem 28 pontos e ocupa a sétima colocação da competição.

Os Pivetes de Aço voltam a campo no próximo sábado, 23, às 15h, contra o Grêmio. A partida, válida pela 18º rodada, será disputada na casa da equipe gaúcha.