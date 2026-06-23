Bahia deve disputar amistoso antes do retorno ao Brasileirão

Após a apresentação oficial do elenco azul, vermelho e branco nesta segunda-feira, 22, o Esporte Clube Bahia já conhece seu primeiro compromisso em campo após o recesso — e ele não será pelo Campeonato Brasileiro. Ao menos, foi o que apurou o portal A TARDE. Isso porque o Esquadrão deve entrar em campo no dia 8 de julho, no Maracanã, para um amistoso contra o Fluminense.



O duelo amistoso tem como objetivo dar ritmo de jogo aos atletas antes da primeira partida oficial após a pausa, prevista para o dia 17 de julho, contra a Chapecoense, em partida atrasada do Brasileirão, válida pela 4ª rodada. A informação foi inicialmente divulgada pelo ge e confirmada pela reportagem.



Além disso, é provável que a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni realize ainda outro amistoso antes do retorno às competições oficiais, mas a data e até mesmo o adversário ainda não foram revelados. Vale destacar, no entanto, que essa segunda partida de preparação não está confirmada, embora haja expectativa de que aconteça.



Alejo poderá jogar pelo Bahia no amistoso?

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Diante da possibilidade de o Bahia realizar amistosos antes do retorno oficial aos gramados, surge a dúvida: o atacante Alejo Véliz poderá entrar em campo? Isso porque, apesar de contratado, ele ainda não teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), já que a janela de transferências só será aberta no dia 20 de julho.

A resposta é sim. Isso ocorre porque, mesmo que o nome do argentino ainda não conste nos registros de atletas profissionais da CBF, ele só não poderia atuar em partidas oficiais. Portanto, como se tratam de jogos amistosos, não há impedimento para que o novo reforço entre em campo.



Alejo Véliz reforçará o Bahia oficialmente a partir de julho, após o término do contrato de empréstimo com o Rosario Central, válido até o dia 30 de junho. O atacante argentino foi adquirido pelo Tricolor por cerca de R$ 56 milhões junto ao Tottenham, assinou contrato válido até o fim de 2030 e já está em Salvador.