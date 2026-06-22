Atacante emprestado pelo Bahia sofre lesão no tornozelo e passa por cirurgia

Emprestado pelo Bahia, o atacante Kayky não participou da reapresentação do Internacional após a pausa no calendário por causa da Copa do Mundo após se machucar durante as férias, em Salvador, e precisar passar por uma cirurgia no tornozelo direito.

As circunstâncias da lesão não foram informadas pelo clube gaúcho, tendo divulgado apenas que o procedimento foi realizado na capital baiana. Segundo comunicado do Inter, a decisão ocorreu em comum acordo com o Bahia, que detém os direitos econômicos do jogador.

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Até então, o Colorado não divulgou o prazo de recuperação nem por quanto tempo o atleta ficará afastado das atividades, mas a ausência interrompe um momento em que Kayky tentava ganhar espaço no elenco e pode acabar o deixando de fora dos planos da temporada.

O atacante de 23 anos chegou ao Beira-Rio nesta temporada por empréstimo de um ano, como alternativa para atuar pelas pontas, mas ainda não conseguiu se firmar, e dependia dos jogos do retorno para ganhar espaço.

Como foi o primeiro semestre

Até a parada da temporada, Kayky disputou apenas nove das 32 partidas do Inter, foi titular em uma oportunidade e ainda não marcou gols nem deu assistências pelo clube.

A lesão surge, então, em um momento delicado para o atacante, que buscava aproveitar o período de intertemporada para recuperar espaço e se mostrar como opção ao técnico na sequência do Brasileirão.

Com a cirurgia no tornozelo direito, a expectativa agora fica em torno do processo de recuperação e de uma nova atualização do clube sobre o prazo de retorno.

Kayky pelo Bahia - Foto: Divulgação I EC Bahia

Situação do Inter

Enquanto aguarda o retorno dos convocados e lida com a baixa de Kayky, o Inter iniciou a preparação para o segundo semestre, definindo dois jogos-treino durante a intertemporada no dia 4 de julho, contra o Coritiba, e uma semana depois, diante do Mirassol.

O próximo compromisso oficial do Inter pelo Campeonato Brasileiro deve acontecer por volta de 22 de julho, data-base prevista para o duelo contra o Cruzeiro, no Beira-Rio.

A equipe precisa aproveitar a pausa para ajustar o desempenho na competição. O Colorado ocupa a 14ª posição, com 21 pontos, apenas um a mais que o Vasco, 17º colocado e primeiro time dentro da zona de rebaixamento.