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NOVOS PROJETOS

Ex-Bahia, Talisca anuncia parceria com prefeitura de Lauro de Freitas

A prefeira Débora Régis anunciou a parceria para esportes sem dar detalhes do projeto

Marina Branco
Por
Talisca na Turquia
Talisca na Turquia - Foto: Divulgação / X (Twitter) - @Fenerbahce

A Prefeitura de Lauro de Freitas anunciou uma nova parceria com Anderson Talisca, atacante ex-Bahia, para desenvolver ações voltadas ao esporte no município. O projeto ainda não teve detalhes divulgados, mas foi apresentado pela prefeita Débora Regis como uma iniciativa para fortalecer talentos, ampliar oportunidades e aproximar a população da prática esportiva.

O anúncio foi feito nas redes sociais da gestora, em publicação ao lado do jogador baiano. No vídeo, a prefeita afirmou que a parceria deve trazer benefícios para o esporte da cidade, mas manteve o suspense sobre os próximos passos.

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"Acabamos de fechar uma parceria que vai ser muito boa para o esporte da nossa cidade, mas eu vou deixar vocês curiosos", disse Débora Regis.

Ao lado dela, Talisca também comemorou a iniciativa e indicou que o projeto será apresentado em breve: "Eu tô muito feliz de estar fazendo essa parceria com a prefeitura. Em breve, a galera vai estar vendo nosso projeto".

Esporte como saúde, lazer e oportunidade

Na publicação, a prefeita destacou o esporte como uma ferramenta de inclusão, lazer e promoção de saúde, com a intenção de atrair iniciativas que tragam impacto positivo para a população de Lauro de Freitas.

"Tudo que for bom para nossa cidade a gente quer atrair, porque o nosso povo merece. E o esporte é vida, é lazer, o esporte é saúde", diz a postagem. Na legenda, a prefeita reforçou o tom de expectativa e classificou a parceria como "um novo capítulo para o esporte" do município.

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Une publication partagée par Débora Regis (@deboraregis.oficial)

Apesar do anúncio, a prefeitura ainda não detalhou quais modalidades serão contempladas, onde o projeto será realizado, qual será o formato da parceria nem quando as ações terão início.

Talisca volta a se aproximar de projetos na Bahia

Natural de Feira de Santana, Anderson Talisca construiu sua trajetória no futebol a partir da Bahia. O jogador chegou às divisões de base do Esporte Clube Bahia em 2009 e, depois de se destacar no clube, foi vendido ao Benfica, de Portugal, em 2014.

A passagem pelo Tricolor foi curta, mas importante para projetar o atleta ao futebol internacional. Promovido ao elenco profissional em 2013, Talisca ganhou espaço no ano seguinte e foi um dos destaques da equipe na conquista do Campeonato Baiano de 2014.

Ao todo, disputou 68 partidas oficiais pelo Bahia e marcou 11 gols. O desempenho chamou atenção do mercado europeu, e o Benfica acertou sua contratação por 4 milhões de euros, cerca de R$ 12 milhões na época.

Carreira internacional

Depois de deixar o Bahia, Talisca construiu uma carreira internacional com passagens por Portugal, Turquia, China e Arábia Saudita. O meia-atacante se destacou pela força física, pela finalização de longa distância, pela bola parada e pela capacidade de marcar gols.

Atualmente, o jogador defende o Fenerbahçe, da Turquia. Antes, teve uma passagem marcante pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, onde atuou ao lado de Cristiano Ronaldo e se consolidou como uma das referências ofensivas da equipe.

Em janeiro de 2025, Talisca se transferiu para o Fenerbahçe, e na sequência, renovou vínculo com o clube turco até junho de 2028, mantendo bom desempenho na temporada europeia, com destaque na Süper Lig e na Liga Europa.

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Tags

Anderson Talisca Esporte Clube Bahia Lauro de Freiras

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