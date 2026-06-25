De volta à Seleção na Copa, Neymar comenta relação com Lionel Messi

Mais de 980 dias se passaram desde a última atuação de Neymar Júnior pela Seleção Brasileira, mas a espera acabou nesta quarta-feira, 24, quando o craque saiu do banco de reservas na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Na zona mista, após bate-papo com a imprensa brasileira, Neymar também concedeu entrevista para jornalistas argentinos. Ele comentou sobre sua relação com Lionel Messi, que foi seu companheiro de equipe no Barcelona e Paris Saint-Germain.

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“Messi é uma pessoa muito melhor fora de campo. Ele é bom em campo, certo? Imagine fora dele. Estou muito feliz por tê-lo conhecido, por ter jogado com ele, ele é um grande amigo. Conversamos muito, mesmo hoje em dia, ele sabe que me importo muito com ele”, disse Neymar em entrevista ao canal ‘DSports’.

Enquanto aguarda a definição do adversário do Brasil na fase 16-avos de final, primeiro mata-mata do Mundial na América do Norte, Neymar também agradeceu o apoio recebido pelos hermanos. “Obrigado ao povo da Argentina pelo carinho que sempre me demonstram”.

Brasil e Argentina na Copa do Mundo

A Seleção Brasileira volta a jogar na próxima segunda-feira, 29, às 14h, contra o segundo colocado do Grupo F. O vice-líder da chave e adversário da Amarelinha pode ser Holanda, Japão ou Suécia.

Já a Argentina, que já assegurou a liderança do Grupo J, fecha sua participação na fase de grupos no sábado, 26, às 23h, contra a Jordânia. No mata-mata, a equipe volta a campo no dia 3 de julho, às 19h, diante do segundo colocado do Grupo H, também indefinido.