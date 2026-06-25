Neymar é quem mais sofreu faltas e provocou amarelos desde 2014

Neymar Jr., camisa 10 da Seleção Brasileira, detém uma marca em Copas do Mundo que chama atenção: desde 2014, quando estreou no Mundial, ninguém sofreu mais faltas do que o craque, segundo dados da plataforma Opta.



A propósito, nesta quarta-feira, 24, após Neymar entrar em campo na vitória do Brasil por 3 a 0 sobre a Escócia, o recorde foi ampliado. Nos cerca de 20 minutos em que esteve em campo, o camisa 10 sofreu uma falta. Aos 44 minutos, Ryan Christie derrubou o atacante brasileiro pela meia-esquerda.





A infração, inclusive, contribuiu para a ampliação de outra marca inusitada do craque: Neymar é o jogador que mais provocou cartões amarelos (13). Isso porque Christie foi punido pela arbitragem após a falta cometida sobre o brasileiro.



O recorde geral pertence a Maradona e está registrado no Guinness World Records, o Livro dos Recordes. Em quatro Copas disputadas (1982 a 1994), o craque argentino sofreu 152 faltas. A marca de jogador mais caçado em uma única edição também é de Maradona: no Mundial de 1986, ele sofreu 53 infrações.





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Brasil aguarda definição do rival nas oitavas

Com a vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, o Brasil garantiu o primeiro lugar do Grupo C. Agora, a Seleção aguarda a definição do próximo adversário — o segundo colocado do Grupo F (em que Holanda, Japão e Suécia ainda disputam posições).