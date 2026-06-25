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Cidade brasileira decreta ponto facultativo no próximo jogo do Brasil

Prefeitura e Governo do Estado se unem para beneficiará servidores públicos estaduais e municipais

Alice Paulilo
Por Alice Paulilo
Ponto facultativo no RJ no próximo jogo do Brasil
Ponto facultativo no RJ no próximo jogo do Brasil - Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavalieri anunciou que no próximo jogo do Brasil, classificado para as partidas 'mata-mata' na próxima segunda-feira, 29, a cidade e o estado decretarão ponto facultativo para os servidores públicos.

A informação foi divulgada nas redes sociais do prefeito na última quarta-feira, 24, após a vitória da seleção de 3x0 contra Escócia. O brasil jogará novamente às 14h da segunda, mas o adversário ainda não foi definido. A decisão fica entre Japão, Suécia e Holanda.

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"Em razão da classificação da Seleção Brasileira para os 16 avos de final da Copa do Mundo FIFA 2026, a ser realizada na próxima segunda-feira dia 29.06, às 14:00, comunico que, em coordenação com o Governador em Exercício Desembargador Ricardo Couto, sairá publicado nos Diários Oficiais do Município e do Estado de amanhã os respectivos decretos declarando ponto facultativo nas repartições públicas municipais e estaduais nesta data", publicou Eduardo Cavalieri em sua conta no X.

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O prefeito brincou ainda com postagens envolvendo os craques da seleção e fez uma montagem para representar o decreto. "Dá só uma olhada nos memes que eu recebi", "está liberado acreditar no hexa!", escreveu Cavalieri.

Meme postado pelo prefeito Eduardo Cavalieri
Meme postado pelo prefeito Eduardo Cavalieri - Foto: Reprodução/Redes Sociais
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Tags

jogo do brasil ponto facultativo Rio de Janeiro

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