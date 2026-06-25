Crise familiar ameaça voto feminino na campanha de Flávio Bolsonaro

O pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), reagiu às críticas da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, após ela gravar vídeos acusando o enteado de humilhação — nas publicações, afirmou ter sido maltratada pelo liberal após desavenças familiares.

Em postagem nas redes sociais, Flávio se desculpou publicamente com Michelle e negou qualquer ofensa a ela. Ele afirmou estar de "coração aberto" e que nunca teve a intenção de magoar a ex-primeira-dama.

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Sou casado há 16 anos, pai de duas filhas maravilhosas e nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher na minha vida. Jamais o faria com a esposa do meu próprio pai.



Tenho 45 anos de idade, 24 anos de vida pública e sou reconhecido pelo meu equilíbrio, educação e respeito… — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) June 25, 2026

O senador declarou que respeita a trajetória de Michelle e o cuidado dela com Jair Bolsonaro. "Tenho por ela respeito e reconhecimento pelo trabalho no PL Mulher, pelo cuidado com meu pai e por tudo o que representa para o Brasil", escreveu Flávio.

Flávio rebateu as acusações de agressividade citando sua própria família. Ele mencionou seu casamento de 16 anos e suas duas filhas para afirmar que "jamais desrespeitaria a esposa do próprio pai".

Nova crise

O mais novo capítulo na crise familiar dos Bolsonaro eleva os desafios da campanha de Flávio. O desentendimento com Michelle intensifica a pressão para uma definição rápida do vice na chapa, preferencialmente uma mulher, e pode impactar alianças e estratégias eleitorais.

De acordo com o jornal O Globo, aliados avaliam, reservadamente, que o episódio atingiu justamente um dos principais pilares do projeto eleitoral do senador, que consistia em ampliar sua presença entre mulheres e conquistar eleitores para além da chamada "bolha bolsonarista".

Além disso, o episódio antecipou discussões estratégicas, como a definição do candidato a vice-presidente, com uma mulher na chapa, e aumentou a pressão para que Michelle e Flávio reconstruam a relação antes do início da campanha eleitoral.