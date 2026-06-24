Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

"PACIÊNCIA"

Presidente do PL minimiza vídeo de Michelle criticando Flávio

Valdemar Costa Neto não prevê impactos eleitorais

Redação
Por Redação
Presidente do PL Valdemar Costa Neto.
Presidente do PL Valdemar Costa Neto. - Foto: Beto Barata/ PL

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, minimizou, nesta quarta-feira, 24, os efeitos políticos do vídeo da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro com críticas ao senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Ele avalia que a exposição não trará prejuízos para a campanha presidencial de Flávio, e pregou “paciência” para resolver os atritos no clã Bolsonaro.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

“Não (vai prejudicar Flávio). Vamos ter paciência, vamos resolver”, afirmou Valdemar à coluna de Igor Gadelha do portal Metrópoles por mensagem de texto enviada direto da Copa, nos Estados Unidos.

A postagem

A ex-primeira-dama da República, Michelle Bolsonaro, postou um vídeo nas redes sociais nesta quarta-feira, 24, no qual afirma ter sido humilhada e desrespeitada pelo enteado, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Leia Também:

DECISÃO JUDICIAL

Moraes dá 48 horas para PGR se pronunciar sobre arma de Bolsonaro
Moraes dá 48 horas para PGR se pronunciar sobre arma de Bolsonaro imagem

EXPLICAÇÕES

Bolsonaro depõe por 5 minutos sobre arma apreendida em blitz
Bolsonaro depõe por 5 minutos sobre arma apreendida em blitz imagem

POLÍTICA

Flávio Bolsonaro volta a detonar STF e projeta aumento da direita no Congresso
Flávio Bolsonaro volta a detonar STF e projeta aumento da direita no Congresso imagem

O desentendimento teria acontecido por telefone, no ano passado, e o motivo teria sido o palanque do Partido Liberal (PL) no Ceará.

“Telefonei para ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou o telefone. E eu não tinha feito nada contra ele", afirmou a ex-primeira-dama.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Flávio Bolsonaro Michelle Bolsonaro Partido Liberal Valdemar Costa Neto

Relacionadas

Mais lidas