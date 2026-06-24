"PACIÊNCIA"
Presidente do PL minimiza vídeo de Michelle criticando Flávio
Valdemar Costa Neto não prevê impactos eleitorais
O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, minimizou, nesta quarta-feira, 24, os efeitos políticos do vídeo da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro com críticas ao senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
Ele avalia que a exposição não trará prejuízos para a campanha presidencial de Flávio, e pregou “paciência” para resolver os atritos no clã Bolsonaro.
“Não (vai prejudicar Flávio). Vamos ter paciência, vamos resolver”, afirmou Valdemar à coluna de Igor Gadelha do portal Metrópoles por mensagem de texto enviada direto da Copa, nos Estados Unidos.
A postagem
A ex-primeira-dama da República, Michelle Bolsonaro, postou um vídeo nas redes sociais nesta quarta-feira, 24, no qual afirma ter sido humilhada e desrespeitada pelo enteado, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
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O desentendimento teria acontecido por telefone, no ano passado, e o motivo teria sido o palanque do Partido Liberal (PL) no Ceará.
“Telefonei para ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou o telefone. E eu não tinha feito nada contra ele", afirmou a ex-primeira-dama.