Presidente do PL minimiza vídeo de Michelle criticando Flávio

Siga o A TARDE no Google

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, minimizou, nesta quarta-feira, 24, os efeitos políticos do vídeo da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro com críticas ao senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Ele avalia que a exposição não trará prejuízos para a campanha presidencial de Flávio, e pregou “paciência” para resolver os atritos no clã Bolsonaro.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Não (vai prejudicar Flávio). Vamos ter paciência, vamos resolver”, afirmou Valdemar à coluna de Igor Gadelha do portal Metrópoles por mensagem de texto enviada direto da Copa, nos Estados Unidos.

A postagem

A ex-primeira-dama da República, Michelle Bolsonaro, postou um vídeo nas redes sociais nesta quarta-feira, 24, no qual afirma ter sido humilhada e desrespeitada pelo enteado, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O desentendimento teria acontecido por telefone, no ano passado, e o motivo teria sido o palanque do Partido Liberal (PL) no Ceará.

“Telefonei para ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou o telefone. E eu não tinha feito nada contra ele", afirmou a ex-primeira-dama.