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EXPLICAÇÕES

Bolsonaro depõe por 5 minutos sobre arma apreendida em blitz

Oitiva foi realizada na casa onde Bolsonaro cumpre prisão domiciliar

Anderson Ramos
Por
Ex-presidente Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar.
Ex-presidente Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar. - Foto: Sergio Lima | AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento na tarde desta terça-feira, 23, à Polícia Civil do Distrito Federal no inquérito que apura a apreensão de uma arma registrada em nome dele durante uma blitz na semana passada.

A oitiva foi realizada na casa onde Bolsonaro cumpre prisão domiciliar. O delegado Thiago Boeing da 17ª Delegacia chegou ao condomínio por volta das 14h30 e saiu de lá 40 minutos depois, às 15h10.

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Em nota, a PCDF informou que o ex-presidente respondeu a todas as perguntas da investigação. Em razão do sigilo legal, o teor do depoimento não será divulgado.

O advogado de Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, disse que seu cliente falou por cerca de 5 minutos e repetiu a versão que já tinha sido apresentada ao Supremo Tribunal Federal (STF), de que tinha pedido ajuda a um militar da segurança presidencial por identificar que a pistola Glock 9mm não estava funcionando.

No depoimento, Bolsonaro também disse que não pediu que o militar tirasse a arma do condomínio e levasse para o conserto – e sim, que averiguasse o funcionamento da pistola.

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Apreensão

A arma e um carregador sobressalente foram localizados na última segunda-feira, 15, às 23h30, no interior de um Honda Civic parado em um bloqueio policial no Pistão Norte, em Taguatinga. O condutor se identificou como militar e servidor do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

À polícia, ele declarou que a pistola pertencia a Bolsonaro e lhe fora entregue para conserto, com devolução prevista para o dia seguinte.

Em nota técnica, a defesa do ex-presidente justificou o episódio. Segundo os advogados, Bolsonaro notou um problema mecânico no ferrolho e pediu o reparo ao sargento, sem saber que o percussor já havia sido retirado por auxiliares, o que tornava o armamento inoperante.

A banca jurídica ressaltou que o pedido de manutenção não possui qualquer relação com o término do prazo da prisão domiciliar de Bolsonaro, previsto para a próxima quinta-feira, 25 de junho.

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Tags

arma registrada depósito policial Glock 9mm Inquérito policial Jair Bolsonaro Prisão domiciliar

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