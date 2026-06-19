Bolsonaro prestará depoimento à Polícia sobre arma apreendida

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O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai prestar depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na próxima quarta-feira, 24, sobre o caso da arma de fogo apreendida.

O recolhimento do objeto ocorreu durante um bloqueio policial em Brasília, na última segunda-feira, 15. A arma era transportada por Estácio Leite da Silva, militar do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) que atua na segurança de Bolsonaro.

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O testemunho foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, na quinta-feira, 18, e será tomado via videoconferência.

Na última terça-feira, 16, o magistrado havia determinado que a defesa do ex-presidente prestasse esclarecimentos sobre a pistola em até 24 horas.

Resposta

Os advogados, no dia seguinte, responderam formalmente, dizendo que a arma estava sem condições de uso e que o ex-presidente havia solicitado ao segundo-sargento do Exército que fizesse a manutenção.

Além disso, os defensores justificaram o mau funcionamento explicando que a equipe de segurança do ex-presidente havia removido uma peça do armamento, sem o seu conhecimento, para impedir disparos.

A defesa informou ainda que a medida foi tomada porque o ex-presidente está ingerindo medicação psiquiátrica “capaz de afetar sua cognição”. Ao notar que a pistola falhava, Bolsonaro pediu o conserto.