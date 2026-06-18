"Ouvi dizer que prenderam o Bolsonaro Jr", afirma Trump na França

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cometeu uma gafe ao confundir os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ao abordar a condenação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Em coletiva de imprensa na cúpula do G7, na França, o republicano disse ter ouvido "dizer que que prenderam o Bolsonaro Jr." e citou que o brasileiro "estava indo bem nas pesquisas".

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Contudo, o pré-candidato da família à Presidência da República, nas eleições de outubro, é o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

"Ouvi dizer que prenderam alguém que está concorrendo a um cargo hoje. Fiquei sabendo disso depois que saímos [...] ouvi dizer que prenderam o Bolsonaro Jr. Ele estava indo bem nas pesquisas, e o prenderam porque ele deu uma declaração no Texas. Prenderam ele, ou querem prender ele", afirmou Trump.

Eduardo Bolsonaro promete acionar Trump após ser condenado pelo STF

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro reagiu à decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que, na terça-feira, 16, o condenou a 4 anos e 2 meses de prisão em regime semiaberto. O veredito da Corte determinou ainda a aplicação de 50 dias-multa, a perda de seu cargo público de escrivão da Polícia Federal e a decretação de sua inelegibilidade pelo período de oito anos.

A condenação fundamentou-se na acusação de tentativa de interferência ilícita no julgamento que responsabilizou o ex-presidente Jair Bolsonaro por envolvimento em uma trama golpista. Em resposta, o ex-parlamentar anunciou que pretende internacionalizar o caso e acionar canais diplomáticos e políticos nos Estados Unidos para constranger o Judiciário brasileiro.

“Certamente, eu levarei à Casa Branca, ao Departamento de Justiça, ao Congresso americano, falarei com todos os congressistas que são nossos aliados e temos interlocução, porque isso é uma afronta ao governo dos EUA", disse ele ao Metrópoles, na terça-feira, 16.