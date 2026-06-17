TENSÃO
Lula e Trump se encontram no G7, mas conversa segue indefinida
Presidentes interagiram rapidamente em concerto no local da cúpula
Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump se cumprimentaram rapidamente na terça-feira, 16, durante um concerto oferecido pelo presidente da França, Emmanuel Macron, no hotel que recebe a cúpula do G7, em Évian-les-Bains.
De acordo com informações da coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles, auxiliares de Lula afirmaram que o momento não foi registrado por fotos ou vídeos.
Antes disso, durante a tradicional "foto de família" dos líderes presentes no evento, Lula e Trump chegaram a passar próximos um do outro, mas não interagiram.
Apesar do cumprimento, não houve conversa entre eles sobre os temas que vêm tensionando a relação entre Brasil e Estados Unidos.
Tensão envolvendo tarifas
A expectativa por um encontro ocorre em meio ao aumento das tensões entre os dois países.
Um dos principais pontos de atrito surgiu após o governo norte-americano concluir uma investigação comercial e propor a aplicação de tarifas de 37,5% sobre produtos brasileiros. A medida ainda não entrou em vigor e passa por consulta pública antes de uma decisão final, prevista para julho.
Outro fator que ampliou o desgaste foi a decisão dos Estados Unidos de classificar oficialmente o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como Organizações Terroristas Estrangeiras. A medida passou a valer com foco no combate às estruturas financeiras e criminosas dos grupos.
Reunião entre Lula e Trump ainda pode acontecer
Mesmo sem um encontro oficial na agenda, Lula ainda espera uma oportunidade para conversar com Trump.
O presidente brasileiro antecipou a viagem para a França diante da expectativa de que o norte-americano participasse apenas da abertura do G7, realizada na segunda-feira, 15. No entanto, Trump seguiu no país para os demais compromissos da cúpula.
Com isso, integrantes do governo avaliam que ainda há chance de um contato entre os dois líderes nesta quarta-feira, 17, último dia do encontro.