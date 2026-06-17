Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

REAÇÃO

Eduardo Bolsonaro promete acionar Trump após ser condenado pelo STF

Primeira Turma da Corte condenou ex-deputado a 4 anos de prisão por coação

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro
Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro - Foto: Zeca Ribeiro

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro reagiu à decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que, na terça-feira, 16, o condenou a 4 anos e 2 meses de prisão em regime semiaberto. O veredito da Corte determinou ainda a aplicação de 50 dias-multa, a perda de seu cargo público de escrivão da Polícia Federal e a decretação de sua inelegibilidade pelo período de oito anos.

A condenação fundamentou-se na acusação de tentativa de interferência ilícita no julgamento que responsabilizou o ex-presidente Jair Bolsonaro por envolvimento em uma trama golpista. Em resposta, o ex-parlamentar anunciou que pretende internacionalizar o caso e acionar canais diplomáticos e políticos nos Estados Unidos para constranger o Judiciário brasileiro.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

JUSTIÇA

Eduardo Bolsonaro é condenado a 4 anos de prisão por coação
Eduardo Bolsonaro é condenado a 4 anos de prisão por coação imagem

POLÍTICA

Moraes rejeita pedido e Eduardo Bolsonaro sofre nova derrota no STF
Moraes rejeita pedido e Eduardo Bolsonaro sofre nova derrota no STF imagem

TRAMA GOLPISTA

Eduardo Bolsonaro pode ser condenado pelo STF nesta terça-feira
Eduardo Bolsonaro pode ser condenado pelo STF nesta terça-feira imagem

“Certamente, eu levarei à Casa Branca, ao Departamento de Justiça, ao Congresso americano, falarei com todos os congressistas que são nossos aliados e temos interlocução, porque isso é uma afronta ao governo dos EUA", disse ele ao Metrópoles, na terça-feira, 16.

"Será que realmente só o Brasil está certo? Estados Unidos, Itália, Espanha, Argentina e até mesmo a Polônia, estão todos errados?”, questionou Eduardo Bolsonaro.

Perseguição

O ex-deputado sustentou a tese de que as sanções impostas pelo STF configuram uma afronta indireta às relações institucionais com o governo dos Estados Unidos, buscando obter manifestações oficiais de solidariedade ou moções de repúdio por parte de legisladores estrangeiros vinculados à ala republicana.

O liberal defendeu ainda a necessidade de uma mobilização eleitoral e legislativa nas próximas disputas para alterar a correlação de forças em Brasília, sugerindo que a renovação do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto constitui o caminho para frear o que classificou como ativismo judicial e medidas persecutórias do tribunal.

“Temos que virar essa página do país, colocar um novo governo, um novo Congresso para segurar esse STF perseguidor”, concluiu o ex-deputado federal, ao pregar uma reação política coordenada e a imposição de limites institucionais aos ministros da Suprema Corte.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Alexandre de Moraes Donald Trump eduardo bolsonaro STF

Relacionadas

Mais lidas