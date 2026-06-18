Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

PARECER

PGR se manifesta contra suspensão de lei que reduz pena de Bolsonaro

Parecer foi encaminhado ao STF

Redação
Por Redação
Procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet.
Procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet. - Foto: Rosinei Coutinho/STF

A Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou nesta quinta-feira, 18, ao Supremo Tribunal Federal (STF) parecer contrário à suspensão da Lei da Dosimetria, norma que permite a redução das penas dos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, entre eles, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em maio deste ano, a Federação PSOL-Rede, Federação PT, PCdoB e PV e a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) entraram com ações no Supremo para questionar a validade da lei, que foi promulgada pelo Congresso após os parlamentares derrubarem o veto do presidente Lula ao projeto de lei.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Em seguida, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, suspendeu a aplicação da lei até decisão final da Suprema Corte.

Leia Também:

DOSIMETRIA

Dosimetria: Defesa de Bolsonaro planeja reduzir pena em pedido ao STF
Dosimetria: Defesa de Bolsonaro planeja reduzir pena em pedido ao STF imagem

CONGRESSO X STF

Lei da Dosimetria suspensa amplia pressão por impeachment de Moraes
Lei da Dosimetria suspensa amplia pressão por impeachment de Moraes imagem

SEGURANÇA JURÍDICA

Moraes trava aplicação da Dosimetria para baiana que pichou STF
Moraes trava aplicação da Dosimetria para baiana que pichou STF imagem

No entendimento do procurador-geral da República, Paulo Gonet, a norma não pode ser considerada inconstitucional somente por possibilitar a diminuição da pena dos condenados pelo 8 de janeiro.

"A Lei n° 15.402/2026, ainda, não individualiza beneficiários, não menciona pessoas determinadas, não se limita formalmente aos fatos de 08.01.2023, nem condiciona sua incidência à existência de condenações específicas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal", afirmou.

No mês passado, a Advocacia-Geral da União (AGU) defendeu a inconstitucionalidade da lei. Para o órgão, os atentados contra a democracia devem receber a resposta firme diante da gravidade das condutas.

A data do julgamento ainda não foi marcada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Atentados de 8 de janeiro Jair Bolsonaro lei da dosimetria PGR

Relacionadas

Mais lidas