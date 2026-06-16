Arma de fogo de Bolsonaro é apreendida durante blitz da PM

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A Polícia Militar do Distrito Federal apreendeu uma arma de fogo registrada no nome do ex-presidente Jair Bolsonaro durante uma blitz realizada na noite de segunda-feira, 15, no Pistão Norte, em Taguatinga.

A arma estava na posse de um sargento ligado ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI), segundo o Metrópoles. Ele foi abordado durante a fiscalização de rotina e conduzido à 21ª Delegacia de Polícia (Pistão Sul) para prestar esclarecimentos.

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O militar apresentou documentação referente ao porte funcional e informou aos policiais que a arma pertenceria a Bolsonaro. Além disso, ele se identificou como integrante do GSI.

O sargento afirmou, em depoimento, que havia retirado o armamento para realizar um reparo mecânico após identificar uma pane que, segundo ele, seria de simples solução. O problema estaria relacionado ao percussor da arma.

Ele disse ainda que a arma foi retirada na segunda-feira e seria devolvida ao proprietário nesta terça-feira, 16, após a conclusão do conserto.

Diante da circunstância, a arma foi apreendida e o caso encaminhado para análise da Polícia Civil.

A ocorrência foi registrada na 21ª Delegacia de Polícia, que irá apurar as circunstâncias da posse da arma, a regularidade do transporte do armamento e a documentação apresentada pelo militar.