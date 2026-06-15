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EM DOMICILIAR

Defesa de Bolsonaro pede liberação do STF para bateria de exames

Exames seriam necessários para acompanhar a recuperação de uma pneumonia

Leo Almeida
Por
Exames devem ser realizados no hospital DF Star
Exames devem ser realizados no hospital DF Star - Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorização para que ele realize uma série de exames médicos no Hospital DF Star, em Brasília. O pedido foi protocolado nesta segunda-feira, 15.

Segundo os advogados, os procedimentos foram recomendados pela equipe médica responsável pelo acompanhamento de Bolsonaro e têm como objetivo monitorar seu estado de saúde após problemas respiratórios e gastrointestinais.

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Entre os exames solicitados estão tomografia computadorizada do tórax sem contraste, tomografia do abdômen total sem contraste, endoscopia digestiva alta e pHmetria esofágica.

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Recuperação da pneumonia

Na petição encaminhada ao STF, a defesa afirma que os exames são necessários para acompanhar a recuperação de uma pneumonia broncoaspirativa e investigar quadros de esofagite erosiva, gastrite crônica, doença do refluxo gastroesofágico, má digestão e crises recorrentes de soluço.

Os advogados pediram que a autorização seja concedida com urgência para garantir a continuidade do tratamento médico.

Pena em domiciliar

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde 27 de março, por determinação do ministro Alexandre de Moraes. A medida foi concedida por razões humanitárias após o ex-presidente receber alta hospitalar depois de tratar uma broncopneumonia.

Condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro permanece em sua residência utilizando tornozeleira eletrônica. A autorização para prisão domiciliar foi fixada inicialmente por um período de 90 dias.

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Exames Jair Bolsonaro Pneumonia STF

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