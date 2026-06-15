Bolsonaro pode voltar para a Papudinha nas próximas semanas

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O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pode voltar a cumprir pena no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, caso o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, não prorrogue a prisão domiciliar humanitária concedida por motivos de saúde.

Em 24 de março, Moraes autorizou que Bolsonaro cumprisse em casa parte da pena de 27 anos e três meses de prisão pela tentativa de golpe de Estado. A medida foi concedida por 90 dias para permitir a recuperação de um quadro de broncopneumonia e tem validade até 25 de junho.

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Para que a prisão domiciliar seja mantida ou encerrada, o STF deverá analisar laudos médicos atualizados e o resultado de uma perícia oficial. Caso os exames apontem que Bolsonaro reúne condições clínicas para retornar ao sistema prisional, caberá a Moraes decidir sobre o fim do benefício.

Nos últimos dias, porém, relatórios médicos indicaram um agravamento das crises de soluço crônico enfrentadas pelo ex-presidente. Segundo os documentos, ele precisou receber doses adicionais de medicamentos, que já atingiram o limite terapêutico considerado seguro.

Medidas cautelares

Durante o período em prisão domiciliar, Bolsonaro permanece submetido a uma série de restrições determinadas pela Justiça.

O ex-presidente utiliza tornozeleira eletrônica, está proibido de usar telefone celular ou acessar redes sociais, inclusive por intermédio de terceiros, não pode gravar vídeos para a internet e só pode receber visitas de familiares próximos, médicos e advogados.