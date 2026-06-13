Protesto na porta de Bolsonaro leva condomínio a acionar Justiça

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O condomínio onde mora Jair Bolsonaro (PL), em Brasília, acionou a Justiça para impedir a entrada de um ex-assessor do deputado federal André Janones (Avante-MG) após ele realizar um protesto contra o ex-presidente no local.

De acordo com informações do portal Metrópoles, a administração do Condomínio Solar Brasília afirma que Bernardo Moreira Amado Barros entrou no local no dia 14 de novembro do ano passado utilizando a autorização de acesso de uma moradora.

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Em seguida, ele se dirigiu à residência de Bolsonaro para realizar a manifestação e ficou no condomínio por pouco mais de uma hora.

O protesto ocorreu no mesmo dia em que foi concluído o julgamento dos embargos de declaração apresentados por Bolsonaro. Na ocasião, o ex-presidente cumpria prisão domiciliar.

Uma semana depois, teve a prisão preventiva decretada após tentar descumprir restrições impostas pelo monitoramento eletrônico.

O que argumenta o condomínio

Na ação judicial, o Condomínio Solar Brasília afirma que o protesto causou transtornos aos moradores e comprometeu a convivência no local, especialmente em razão das ofensas e palavras de baixo calão proferidas contra Bolsonaro.

Diante disso, o condomínio pede à Justiça que Bernardo Moreira Amado Barros seja impedido de utilizar autorizações de moradores para circular pelas áreas internas ou acessar imóveis sem autorização específica.

Em caso de descumprimento da medida, a administração solicita a aplicação de multa de R$ 50 mil.