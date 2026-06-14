PL pagou ao menos R$ 484 mil a aliados e familiares de Bolsonaro

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O PL, partido que tem a maior fatia dos recursos públicos destinados às legendas no Brasil, desembolsou ao menos R$ 484 mil entre janeiro e abril deste ano para remunerar integrantes do grupo político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo levantamento do jornal O Globo, esse valor ainda não representa o total gasto pelo partido em 2026. Isso porque as siglas têm até o fim de junho do próximo ano para enviar a prestação de contas completa ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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Quem recebeu recursos do partido

Os pagamentos beneficiaram familiares de Bolsonaro, ex-ministros e ex-integrantes do governo anterior.

Veja:

Michelle Bolsonaro : recebeu R$ 101,5 mil nos três primeiros meses do ano, em repasses mensais de R$ 33,8 mil. Presidente do PL Mulher, a ex-primeira-dama é considerada peça central na estratégia da legenda para ampliar a presença entre o eleitorado feminino.

: recebeu R$ 101,5 mil nos três primeiros meses do ano, em repasses mensais de R$ 33,8 mil. Presidente do PL Mulher, a ex-primeira-dama é considerada peça central na estratégia da legenda para ampliar a presença entre o eleitorado feminino. Carlos Bolsonaro : recebeu R$ 83,5 mil no período. Os pagamentos foram registrados como "serviços técnico-profissionais". Contratado em dezembro de 2025, após deixar a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, atua como dirigente partidário e é pré-candidato ao Senado por Santa Catarina.

: recebeu R$ 83,5 mil no período. Os pagamentos foram registrados como "serviços técnico-profissionais". Contratado em dezembro de 2025, após deixar a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, atua como dirigente partidário e é pré-candidato ao Senado por Santa Catarina. Coronel André Costa : recebeu R$ 66,1 mil entre janeiro e março. Ex-secretário especial de Comunicação do governo Bolsonaro, segue próximo da família e atua no PL Mulher, com participação nas estratégias políticas e de comunicação.

: recebeu R$ 66,1 mil entre janeiro e março. Ex-secretário especial de Comunicação do governo Bolsonaro, segue próximo da família e atua no PL Mulher, com participação nas estratégias políticas e de comunicação. Marcelo Queiroga : o ex-ministro da Saúde recebeu R$ 65,9 mil em três parcelas.

: o ex-ministro da Saúde recebeu R$ 65,9 mil em três parcelas. Tércio Arnaud Tomaz : recebeu R$ 44,8 mil. Ex-assessor especial da Presidência, integrou o núcleo de estratégia digital do governo Bolsonaro.

: recebeu R$ 44,8 mil. Ex-assessor especial da Presidência, integrou o núcleo de estratégia digital do governo Bolsonaro. Adriana Mendes Fortes : recebeu R$ 44,8 mil em cinco pagamentos. Ex-colaboradora do general Walter Braga Netto, também teve despesas relacionadas a transporte, viagens e alimentação custeadas pelo partido.

: recebeu R$ 44,8 mil em cinco pagamentos. Ex-colaboradora do general Walter Braga Netto, também teve despesas relacionadas a transporte, viagens e alimentação custeadas pelo partido. Carolina Gaia e Silva : recebeu R$ 26 mil. Ela atuou como assessora do general Luiz Eduardo Ramos.

Salário para Cláudio Castro

O PL também mantém entre seus quadros o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que recebe salário líquido de R$ 27,8 mil por mês, equivalente a R$ 38 mil brutos. Segundo a legenda, ele atua na interlocução com prefeitos e lideranças municipais.

De onde vêm os recursos?

Os valores pagos pelo partido têm origem no Fundo Partidário, principal mecanismo de financiamento das legendas, composto por recursos públicos e privados.

Pela legislação, 5% do fundo são distribuídos igualmente entre os partidos, enquanto os 95% restantes são divididos de acordo com o desempenho eleitoral de cada sigla. Com a maior bancada da Câmara dos Deputados, o PL recebeu R$ 193 milhões em 2025.