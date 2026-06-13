Flávio visita Bolsonaro e lamenta situação em dia do jogo do Brasil

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O senador e pré-candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, visitou o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), neste sábado (13). O encontro familiar ocorreu após autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, emitida na última quinta-feira (11).

Em vídeo publicado nas redes sociais após a visita, o parlamentar informou que o ex-presidente está "bem" e lamentou o fato de não poder acompanhar a partida da Seleção Brasileira na residência onde o pai cumpre prisão domiciliar.

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"Estou saindo agora da casa do meu pai, mais um dia de visita, dessa vez com a minha esposa, minhas filhas que estavam com saudade aqui do vovô. Está bem o meu pai, firme e forte aqui como sempre, dando todo apoio", afirmou Flávio.

"Vamos torcer pelo Brasil hoje. Infelizmente não vou poder assistir o jogo junto com ele, mas ele está aqui na torcida pela seleção e pelo Brasil como todos nós", completou.

Autorização do STF

De acordo com o magistrado Alexandre de Moraes, apesar de o ex-presidente estar submetido a um regime específico de visitas por conta de seu estado de saúde, a presença das netas "revela-se compatível com as finalidades da prisão domiciliar e com as condições anteriormente fixadas".

O ministro destacou que a medida contribui para a manutenção do suporte familiar considerado indispensável ao adequado cumprimento da pena.

Jair Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão pelo julgamento da trama golpista, iniciado em novembro de 2025.

O benefício da prisão domiciliar humanitária temporária foi concedido no final de março deste ano, após o ex-presidente ser internado com um quadro de broncopneumonia bilateral.

Posteriormente, no dia 1º de maio, ele também passou por uma cirurgia no ombro direito, período em que ficou internado antes de retornar à residência para dar continuidade à sua recuperação física.