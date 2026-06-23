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HOME > POLÍTICA

'EXTRAPOLOU OS LIMITES'

Deputado é condenado a indenizar PT por fake news envolvendo Bolsonaro

Parlamentar afirmou que o partido foi responsável pelo atentado contra o ex-presidente em 2018

Gustavo Nascimento
Por
Gustavo Gayer, deputado federal filiado ao PL de Goiás
Gustavo Gayer, deputado federal filiado ao PL de Goiás - Foto: Vinicius Loures | Câmara dos Deputados

O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) foi condenado a pagar uma indenização de R$ 20 mil por danos morais ao Partido dos Trabalhadores (PT) por divulgar uma informação falsa relacionando o partido ao atentado sofrido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante a campanha presidencial de 2018.

Na ação, julgada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o PT reclamou que o parlamentar publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que o partido teria mandado Adélio Bispo atacar Bolsonaro, em Juiz de Fora (MG). Os advogados petistas afirmaram que a acusação não possui “qualquer base factual” e já foi “desmentida por investigações oficiais”.

O juiz responsável pelo caso entendeu que a declaração “extrapolou os limites da liberdade de expressão”, de forma que Gayer não está protegido pela imunidade parlamentar.

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Além da indenização, a decisão mantém a retirada do conteúdo das plataformas digitais, medida que já havia sido determinada liminarmente no início do processo. O juiz considerou que a publicação atingiu a honra e a imagem do PT e que o alcance das redes sociais potencializou o dano.

Ainda cabe recurso sobre a decisão.

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