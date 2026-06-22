Fim dos alagamentos: o que muda no Bairro da Paz com a entrega do Canal Mangabeira

Os moradores do Bairro da Paz, do Km 17 e da Vila Romana, em Itapuã, passaram a contar com uma nova realidade urbana a partir da entrega, nesta segunda-feira, 22, de mais uma etapa das obras de macrodrenagem e urbanização do Canal Mangabeira.

A intervenção, inaugurada pelo governador Jerônimo Rodrigues, elimina pontos históricos de alagamento, amplia a infraestrutura da região e cria novos espaços de lazer, convivência e mobilidade para a população.

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Com investimento de R$ 93,3 milhões, a obra integra um conjunto de intervenções que somam R$ 400 milhões, resultado da parceria entre os governos estadual e federal para a recuperação ambiental e urbanística da bacia dos rios Jaguaribe e Mangabeira. A etapa entregue contemplou 2,44 quilômetros de canalização e revestimento da calha dos rios, com recursos de R$ 40,4 milhões do Governo do Estado e R$ 52,8 milhões do Governo Federal.

“Salvador tem bairros lindíssimos e importantes, mas esquecidos. Nossa capital tem a beira da praia, a orla. Mas nós estamos dentro de um bairro importante que ajudou a gente a construir uma imagem forte da qualidade do povo soteropolitano”, afirmou Jerônimo, ao lado do vice-governador Geraldo Júnior.

O governador também ressaltou o compromisso do Estado com a promoção da dignidade e da inclusão social. “Essa é a Salvador que nós queremos mostrar, do Km 17, Bairro da Paz, de pessoas trabalhadoras, que merecem moradia digna. Nosso investimento aqui revela isso”, completou.

Governador Jerônimo Rodrigues esteve ao lado do vice, Geraldo Júnior na entrega da obra. - Foto: Joa Souza / GOVBA

Obra histórica

Executada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), a intervenção faz parte das obras de macrodrenagem dos rios Jaguaribe e Mangabeira, que abrangem mais de dez quilômetros de extensão e beneficiam diretamente os bairros de Piatã, Itapuã, Alto do Coqueirinho e Bairro da Paz.

Além da solução definitiva para os problemas de drenagem, o projeto inclui urbanização, pavimentação, ciclovias, equipamentos de lazer e melhorias sanitárias.

Segunda etapa da intervenção contou com investimento de R$ 93,3 milhões. - Foto: Joá Souza / GOVBA

O coordenador executivo da Conder, Ide Saffe, explicou a complexidade das intervenções realizadas no trecho entregue. “Realizamos uma grande transformação. Essa talvez tenha sido a etapa mais difícil. Aqui temos ciclovia, toda a canalização e resolvemos os problemas históricos de enchente, entregando à comunidade uma obra de urbanização muito grande. As pessoas já estão valorizando mais o bairro”, destacou.

A mudança já é percebida por quem vive na região. A aposentada Dil Alves aproveitava a academia ao ar livre instalada às margens do canal e comemorou as melhorias. Mudou muito. Antes era só mato, o esgoto vivia entupido e a área era feia. Agora está tudo lindo. Todo dia eu venho fazer meu exercício. Para mim está maravilhoso”, relatou.

A transformação também impacta a economia local. Morador da região há mais de 25 anos, o barbeiro Davi Nascimento afirma que a nova paisagem tem atraído mais movimento para o bairro. “O rio aqui dava problema direto. Quando chovia, alagava a casa de todo mundo. Muita gente deixava de vir aqui por causa do lugar que era feio. Agora ficou bonito. O pessoal até dos condomínios vizinhos está parando aqui”, contou.

Projeto conta também com ciclovia. - Foto: Joá Souza / GOVBA

Onde antes havia ocupações vulneráveis e áreas sujeitas a inundações, surgiram calçadão, ciclovia, pista de cooper e via pavimentada. As intervenções de urbanização foram adaptadas às características de cada trecho e incluíram ainda a implantação de parque infantil, academia ao ar livre, sistema de drenagem, meio-fio, sarjetas e nova rede de coleta de esgoto.

Duas quadras esportivas já foram entregues pela Conder: uma próxima à Creche Primeiros Passos, no Bairro da Paz, e outra no Km 17, ampliando as opções de esporte e lazer para crianças, jovens e famílias da região.

As obras seguem avançando em outros trechos da bacia. Segundo Ide Saffe, uma nova etapa já está em execução na região de Itapuã. “Teremos ainda a Etapa Itapuã, no Rio Mangabeira, com investimento em torno de R$ 80 milhões. O trecho vai da região do Parque de Exposições até a Avenida Paralela. Com previsão de entrega para este ano ainda”, informou.