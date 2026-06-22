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IRREGULARIDADES

Prefeitura é acusada de contratar professora efetiva para transporte escolar

Denúncia aponta acúmulo ilegal de salário e pagamentos contratuais em 2025

Rodrigo Tardio
Por
Prefeito de Malhada, Gimmy Everton Mouraria Ramos (PT)
Prefeito de Malhada, Gimmy Everton Mouraria Ramos (PT) - Foto: Reprodução | Instagram

Uma denúncia formalizada junto ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-BA) e ao Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) aponta graves irregularidades na Prefeitura de Malhada.

A gestão municipal, comandada pelo prefeito Gimmy Everton Mouraria Ramos, conhecido como Dr. Gimmy (PT), é acusada de contratar uma professora efetiva da própria rede de ensino para prestar serviços de transporte escolar, resultando no recebimento simultâneo de salário funcional e de repasses contratuais durante quase todo o ano de 2025.

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A representação baseia-se integralmente em documentos públicos, como atas de pregão, contratos, extratos de folha de pagamento e ordens de pagamento disponíveis no sistema de controle do TCM.

Acúmulo de valores

O caso teve origem no Pregão Eletrônico nº 009/2025, lançado pelo município para atender às redes municipal e estadual de ensino. Em sessão realizada no dia 12 de março de 2025, as rotas 30 (Fazenda Piteira ao povoado de Julião) e 35 (Fazendas Santa Rita, Valmir Boa Sorte e Ipanema ao mesmo povoado) foram adjudicadas à licitante Ara da Silva Nogueira, registrada como Microempreendedora Individual (MEI).

No mesmo dia, foi assinado o Contrato nº 114/2025, com vigência até março de 2026. O procedimento foi conduzido pelo pregoeiro Hebert Pessoa Novais Silva e homologado pelo prefeito Gimmy Everton Mouraria Ramos.

No entanto, os registros revelam que a vencedora do certame é professora concursada do município, com carga horária de 20 horas semanais e salário-base de R$ 1.518,00. Entre abril e outubro de 2025, ela constou na folha de pagamento como servidora ativa e, simultaneamente, recebeu repasses mensais do Fundo Municipal de Educação através de seu CNPJ.

Imagem ilustrativa da imagem Prefeitura é acusada de contratar professora efetiva para transporte escolar

Como exemplo, o processo de pagamento nº 959/2025 detalha que, em agosto daquele ano, a professora recebeu por transferência bancária o valor de R$ 6.230,40 referente aos serviços de transporte de julho, ao mesmo tempo em que teve seu salário de servidora creditado.

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Subcontratação irregular

Além do acúmulo de valores, a execução do serviço apresenta indícios de triangulação. Durante a fase de habilitação, a licitante assinou uma Declaração de Responsabilidade Unificada se comprometendo a dirigir o próprio veículo. A exigência constava no Termo de Referência da Prefeitura, cuja justificativa era justamente impedir a sublocação e garantir que o vencedor do lote fosse o condutor real da linha.

Contudo, a documentação fiscal analisada aponta um cenário diferente. Vinculados à nota fiscal de prestação de serviços, constam o documento de um veículo registrado em nome de Orlando Pereira dos Santos e a CNH de Diego de Araújo da Silva. Nenhuma dessas pessoas possui vínculo formal com a licitação ou autorização expressa do município para substituir a contratada.

O que diz a lei

A Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações) proíbe expressamente que agentes públicos participem, direta ou indiretamente, de licitações ou contratos promovidos pelo órgão ao qual estão vinculados.

A proibição é absoluta e independe de o servidor atuar na área de compras. A denúncia aponta ainda que a contratada omitiu sua condição de servidora pública durante o certame.

Pedidos

A representação encaminhada aos órgãos de fiscalização requer a apuração da regularidade do pregão e do contrato, a auditoria dos pagamentos cumulativos ao longo de 2025 e a investigação sobre a execução real do transporte por terceiros.

Pede-se, ainda, a responsabilização administrativa dos agentes públicos que conduziram, homologaram e fiscalizaram o contrato.

A reportagem procurou a Prefeitura de Malhada, e ainda aguarda resposta aos questionamentos.

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