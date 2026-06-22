Solange Almeida atrai multidão e emociona público em Paripe

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A noite deste domingo, 21, foi de celebração e nostalgia para moradores e visitantes do Subúrbio Ferroviário de Salvador. Uma das atrações mais aguardadas do calendário junino da capital, a cantora Solange Almeida subiu ao palco montado na Praça João Martins, em Paripe, arrastando uma multidão que acompanhou o repertório do início ao fim do show.

A apresentação foi marcada por um resgate cronológico da trajetória da artista. No setlist, o público cantou em coro sucessos consolidados de sua carreira solo, a exemplo de "Meu Pedaço de Pecado", "Se Não Valorizar", "Me Faça o Favor" e "Revoltada".

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A cantora também relembrou os grandes hinos de sua passagem pelo grupo Aviões do Forró, além de incluir blocos dedicados ao forró tradicional, elemento que costuma nortear suas apresentações durante o período de São João.

Clima de arraial

A grande concentração de pessoas transformou o espaço público do bairro em um típico arraial do interior do estado.

A atmosfera festiva foi marcada pela presença de casais dançando o forró tradicional e grupos de amigos, consolidando o evento como um momento de forte exaltação e preservação da cultura nordestina na capital baiana.