Flamengo projeta oferta milionária para tirar Danilo do Botafogo

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O Flamengo mantém o foco no planejamento estratégico para a próxima janela de transferências e já definiu um dos principais alvos no mercado nacional, que é o volante Danilo, do Botafogo.

O jogador, que atualmente integra o plantel da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, desperta o interesse da cúpula rubro-negra, que já estipulou os valores que pretende investir na operação para garantir a contratação.

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De a informações inicialmente divulgadas pelo jornalista Jorge Nicola, a diretoria do Flamengo sinalizou com uma proposta de 25 milhões de euros fixos (aproximadamente R$ 148 milhões na cotação atual).

O negócio prevê ainda o pagamento de outros 10 milhões de euros em bônus, condicionados ao cumprimento de metas de desempenho estabelecidas ao longo do vínculo contratual.

Proposta salarial

Além das cifras destinadas aos cofres do clube alvinegro, o Flamengo já traçou a engenharia financeira para os ordenados do atleta, visando formalizar a proposta de trabalho.

O plano salarial delineado prevê o pagamento de 3,5 milhões de euros por temporada — montante que representa um custo mensal de cerca de R$ 1,7 milhão aos cofres da Gávea.

Apesar do forte impacto financeiro dos números apresentados, as negociações encontram-se ainda numa fase preliminar, já que existem sondagens e diálogos informais entre as partes interessadas, mas nenhuma proposta oficial foi submetida à direção do Botafogo até ao momento.

Concorrência

Caso não se concretizem ofertas consideradas satisfatórias provenientes do futebol europeu, tanto o estafe do jogador quanto o clube detentor dos seus direitos económicos deverão avaliar as investidas de clubes brasileiros.

Neste cenário, o Flamengo não está sozinho: o Palmeiras também monitora de perto a situação do meio-campista e manifestou interesse em entrar na disputa.

Recentemente, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, abordou publicamente a complexidade de transações deste porte, citando nominalmente Danilo e também o atacante Luiz Henrique.

Em entrevista ao Charla Podcast, o dirigente elogiou a qualidade técnica de ambos os futebolistas, mas reconheceu a assimetria competitiva em relação ao mercado europeu.

De acordo com o mandatário rubro-negro, jogadores que se encontram no auge das carreiras costumam priorizar a permanência ou a transferência para o futebol internacional.

Este fator cultural e desportivo surge como o principal obstáculo para o retorno imediato ou a permanência destes atletas no Brasil, mesmo quando confrontados com propostas financeiras de grande relevância no plano doméstico.