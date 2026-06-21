PROPOSTA
Flamengo projeta oferta milionária para tirar Danilo do Botafogo
Diretoria rubro-negra desenha engenharia financeira de € 25 milhões fixos
O Flamengo mantém o foco no planejamento estratégico para a próxima janela de transferências e já definiu um dos principais alvos no mercado nacional, que é o volante Danilo, do Botafogo.
O jogador, que atualmente integra o plantel da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, desperta o interesse da cúpula rubro-negra, que já estipulou os valores que pretende investir na operação para garantir a contratação.
De a informações inicialmente divulgadas pelo jornalista Jorge Nicola, a diretoria do Flamengo sinalizou com uma proposta de 25 milhões de euros fixos (aproximadamente R$ 148 milhões na cotação atual).
O negócio prevê ainda o pagamento de outros 10 milhões de euros em bônus, condicionados ao cumprimento de metas de desempenho estabelecidas ao longo do vínculo contratual.
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Proposta salarial
Além das cifras destinadas aos cofres do clube alvinegro, o Flamengo já traçou a engenharia financeira para os ordenados do atleta, visando formalizar a proposta de trabalho.
O plano salarial delineado prevê o pagamento de 3,5 milhões de euros por temporada — montante que representa um custo mensal de cerca de R$ 1,7 milhão aos cofres da Gávea.
Apesar do forte impacto financeiro dos números apresentados, as negociações encontram-se ainda numa fase preliminar, já que existem sondagens e diálogos informais entre as partes interessadas, mas nenhuma proposta oficial foi submetida à direção do Botafogo até ao momento.
Concorrência
Caso não se concretizem ofertas consideradas satisfatórias provenientes do futebol europeu, tanto o estafe do jogador quanto o clube detentor dos seus direitos económicos deverão avaliar as investidas de clubes brasileiros.
Neste cenário, o Flamengo não está sozinho: o Palmeiras também monitora de perto a situação do meio-campista e manifestou interesse em entrar na disputa.
Recentemente, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, abordou publicamente a complexidade de transações deste porte, citando nominalmente Danilo e também o atacante Luiz Henrique.
Em entrevista ao Charla Podcast, o dirigente elogiou a qualidade técnica de ambos os futebolistas, mas reconheceu a assimetria competitiva em relação ao mercado europeu.
De acordo com o mandatário rubro-negro, jogadores que se encontram no auge das carreiras costumam priorizar a permanência ou a transferência para o futebol internacional.
Este fator cultural e desportivo surge como o principal obstáculo para o retorno imediato ou a permanência destes atletas no Brasil, mesmo quando confrontados com propostas financeiras de grande relevância no plano doméstico.