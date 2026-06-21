Irã condiciona reabertura do Estreito de Ormuz a cessar-fogo no Líbano

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O Estreito de Ormuz vai permanecer fechado por tempo indeterminado e só vai ser reaberto quando o cessar-fogo no Líbano for integralmente respeitado.

A informação foi divulgada neste domingo, 21, pela Tasnim, agência de notícias oficial do Irã.

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A medida, que eleva a tensão no mercado global de energia, também possui motivações econômicas. De acordo com uma fonte próxima à equipe de negociação de Teerã, a importante via marítima — por onde escoa cerca de um quinto do consumo mundial de petróleo — vai continuar bloqueada até que sejam emitidas isenções internacionais que permitam ao Irã retomar a venda de seu próprio petróleo bruto.

Fechamento

Neste sábado, 20, a divisão naval da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) emitiu um alerta urgente, ordenando que todas as embarcações comerciais e militares se afastem imediatamente do Estreito de Ormuz.

A medida militar ocorre poucas horas após o regime de Teerã declarar formalmente o fechamento da hidrovia, uma das rotas de escoamento de petróleo mais importantes do mundo.

De acordo com um correspondente da emissora estatal iraniana IRIB, as forças navais da IRGC passaram a transmitir mensagens de rádio contínuas e a fazer contatos diretos com os comandantes das embarcações que já se encontravam na área de segurança.

Até o fechamento desta edição, não havia previsão de recuo por parte das autoridades iranianas, o que mantém analistas em alerta sobre o impacto no preço do barril de petróleo nos próximos dias.