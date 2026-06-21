Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO

TENSÃO

Irã condiciona reabertura do Estreito de Ormuz a cessar-fogo no Líbano

Divulgação foi neste domingo, 21, pela Tasnim, agência de notícias oficial do Irã

Rodrigo Tardio
Por
Medida, que eleva a tensão no mercado global de energia, também possui motivações econômicas
Medida, que eleva a tensão no mercado global de energia, também possui motivações econômicas - Foto: Giuseppe CACACE / AFP

O Estreito de Ormuz vai permanecer fechado por tempo indeterminado e só vai ser reaberto quando o cessar-fogo no Líbano for integralmente respeitado.

A informação foi divulgada neste domingo, 21, pela Tasnim, agência de notícias oficial do Irã.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A medida, que eleva a tensão no mercado global de energia, também possui motivações econômicas. De acordo com uma fonte próxima à equipe de negociação de Teerã, a importante via marítima — por onde escoa cerca de um quinto do consumo mundial de petróleo — vai continuar bloqueada até que sejam emitidas isenções internacionais que permitam ao Irã retomar a venda de seu próprio petróleo bruto.

Leia Também:

PREVISÃO

Inverno começa com marcas negativa e El Niño promete picos de calor
Inverno começa com marcas negativa e El Niño promete picos de calor imagem

IMPASSE

Concurso da Câmara tem polêmica para derrubar cláusula de barreira
Concurso da Câmara tem polêmica para derrubar cláusula de barreira imagem

HISTÓRICO

Yamal supera Messi e entra para a história na Copa do Mundo
Yamal supera Messi e entra para a história na Copa do Mundo imagem

Fechamento

Neste sábado, 20, a divisão naval da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) emitiu um alerta urgente, ordenando que todas as embarcações comerciais e militares se afastem imediatamente do Estreito de Ormuz.

A medida militar ocorre poucas horas após o regime de Teerã declarar formalmente o fechamento da hidrovia, uma das rotas de escoamento de petróleo mais importantes do mundo.

De acordo com um correspondente da emissora estatal iraniana IRIB, as forças navais da IRGC passaram a transmitir mensagens de rádio contínuas e a fazer contatos diretos com os comandantes das embarcações que já se encontravam na área de segurança.

Até o fechamento desta edição, não havia previsão de recuo por parte das autoridades iranianas, o que mantém analistas em alerta sobre o impacto no preço do barril de petróleo nos próximos dias.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Relacionadas

Mais lidas