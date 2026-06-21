Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO

DISPUTA ACIRRADA

Direita vence eleição na Colômbia em disputa voto a voto

Com 99,93% das urnas apuradas, Abelardo de la Espriella derrota governista Iván Cepeda

Rodrigo Tardio
Por
Oposição contesta o resultado e exige recontagem de 33 mil urnas
Oposição contesta o resultado e exige recontagem de 33 mil urnas - Foto: Rodrigo Buendia | AFP

A apuração preliminar do segundo turno das eleições presidenciais na Colômbia indica a vitória do candidato de direita, Abelardo de lá Espriella. Ele superou o governista Iván Cepeda em um pleito historicamente acirrado.

A informação foi confirmada pela Registraduría Nacional à enviada especial da CNN Brasil, Luciana Taddeo. Com 99,93% das urnas processadas, De la Espriella obteve 49,65% dos votos, contra 48,70% de Cepeda — uma diferença de menos de 250 mil votos.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O resultado confirma o favoritismo de De la Espriella, que já havia liderado o primeiro turno e figurava na frente das principais pesquisas de opinião.

Leia Também:

TRAGÉDIA

Queda de avião militar na Bolívia deixa seis mortos em área de tensão
Queda de avião militar na Bolívia deixa seis mortos em área de tensão imagem

TENSÃO

Irã condiciona reabertura do Estreito de Ormuz a cessar-fogo no Líbano
Irã condiciona reabertura do Estreito de Ormuz a cessar-fogo no Líbano imagem

PREVISÃO

Inverno começa com marcas negativa e El Niño promete picos de calor
Inverno começa com marcas negativa e El Niño promete picos de calor imagem

A vitória consolida uma guinada conservadora no país e foi celebrada por lideranças da direita latino-americana e global, como o argentino Javier Milei, o chileno José Kast e o ex-presidente dos EUA, Donald Trump.

Oposição promete batalha jurídica

O governista Iván Cepeda declarou que não reconhecerá o resultado preliminar até que seja concluída a verificação final, voto a voto.

A contagem definitiva, supervisionada por juízes e tabeliães, é uma exigência da legislação eleitoral colombiana.

Em tom combativo, a campanha de Cepeda anunciou que vai contestar judicialmente os números de cerca de 33 mil urnas, o que deve arrastar a oficialização do resultado pelos próximos dias.

"O Tigre" assume o poder

Advogado e sem experiência política prévia, Abelardo de la Espriella baseou sua campanha em uma retórica nacionalista e de forte apelo militar.

Autodenominado "o Tigre", o líder do movimento "Defensores da Pátria" costuma fazer continências em seus comícios, embora nunca tenha servido às Forças Armadas.

Admirador confesso do ex-presidente Álvaro Uribe, o presidente eleito conquistou o eleitorado com promessas de tolerância zero contra a criminalidade, que incluem a construção de megaprisões e o fortalecimento do Exército.

Na geopolítica, De la Espriella defende um alinhamento irrestrito e uma relação mais próxima com Washington.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Abelardo de la Espriella Direita latino-americana Eleições Colômbia

Relacionadas

Mais lidas