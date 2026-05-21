CBF
Flamengo tenta adiar jogo após perder convocados para Copa do Mundo
Rubro-Negro pode ter até nove desfalques contra o Coritiba e tenta convencer a CBF a remarcar partida do Brasileirão
O Flamengo já tem quatro desfalques confirmados para o último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo, e a lista ainda pode aumentar. Convocados para defender a Seleção Brasileira, Léo Pereira, Danilo, Alex Sandro e Paquetá não estarão à disposição para o duelo contra o Coritiba, marcado para o dia 30 de maio, pelo Campeonato Brasileiro.
Diante da situação, a diretoria rubro-negra procurou a CBF, de maneira extraoficial, para demonstrar incômodo com o calendário do Brasileirão, que coincide com os compromissos da Seleção antes da Copa do Mundo. No dia 31 de maio, o Brasil enfrenta o Panamá em amistoso no Rio de Janeiro, enquanto os jogadores convocados deverão se apresentar na Granja Comary já no dia 27.
A possibilidade de liberação dos atletas para a partida contra o Coritiba não é considerada pela entidade. Com isso, o Flamengo passou a avaliar um possível adiamento do confronto para o segundo semestre. O argumento utilizado pelo clube é de que tanto o Rubro-Negro quanto o Coritiba já foram eliminados da Copa do Brasil, o que abriria espaço no calendário para a remarcação da partida.
Além disso, o Flamengo já possui um jogo atrasado no Brasileirão, diante do Mirassol, que ainda não teve nova data definida pela CBF.
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A resposta inicial da entidade, contudo, foi negativa. Mesmo assim, o clube carioca avalia formalizar o pedido e também externar oficialmente a insatisfação com a situação. Após a vitória sobre o Estudiantes, na última quarta-feira, o técnico Leonardo Jardim comentou sobre o assunto em entrevista coletiva.
"Eu acho que tem que ter um bom senso. Já trabalhei em alguns lugares que se tem cinco convocados, e o jogo é adiado. Isso é uma coisa do bom senso, não podemos limitar uma equipe em nove jogadores e querer que ela compita de igual para igual. O Flamengo quer (adiamento), mas vamos ver. São nove jogadores, é quase metade do nosso elenco."
Os nove desfalques citados por Leonardo Jardim incluem também atletas estrangeiros que devem ser convocados por suas respectivas seleções. São eles: Varela, De la Cruz e Arrascaeta, pelo Uruguai; Carrascal, pela Colômbia; e Plata, pelo Equador.
A seleção equatoriana enfrentará a Arábia Saudita no dia 30 de maio, enquanto a Colômbia encara a Costa Rica em amistoso marcado para 1º de junho. Já a seleção uruguaia não terá compromissos antes da disputa da Copa do Mundo.