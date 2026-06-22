Paralisação suspende serviço de limpeza em Salvador

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Os moradores de Salvador devem redobrar a atenção com o descarte do lixo doméstico. A Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) informou que o serviço de coleta e limpeza urbana na capital baiana foi suspenso nesta segunda-feira, 22.

A interrupção é reflexo direto da adesão local à paralisação nacional da categoria, convocada por sindicatos em todo o país. O movimento foi motivado pela agenda do Legislativo federal.

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Projeto de Lei

Os trabalhadores cruzaram os braços em protesto e articulação por conta da apreciação do Projeto de Lei 4.146/2020 — conhecido como o "PL dos Garis e Margaridas" — na Câmara dos Deputados, em Brasília.

A proposta prevê a instituição de um piso salarial nacional e a regulamentação de direitos específicos para os profissionais de limpeza urbana e áreas correlatas.

O que diz a Limpurb

Em nota oficial, a Limpurb informou que permanece acompanhando a evolução das negociações entre as entidades patronal e sindical, mas ressaltou a importância da colaboração imediata da população para evitar o caos urbano.

O órgão orienta que os cidadãos soteropolitanos evitem jogar resíduos nas calçadas e vias públicas nesta segunda-feira.

A medida, segundo a autarquia, visa prezar pela minimização dos impactos sanitários e ambientais na cidade, evitando que o lixo fique exposto à ação de animais ou que cause o entupimento de bueiros em caso de chuva.