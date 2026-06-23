Bolsonaro depõe hoje em prisão domiciliar sobre arma apreendida

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O ex-presidente Jair Bolsonaro presta depoimento às 15h desta terça-feira, 23, sobre a propriedade de uma pistola Glock 9 mm apreendida em uma abordagem policial em Taguatinga (DF).

A oitiva foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e vai ser realizada na residência onde o ex-presidente cumpre prisão domiciliar humanitária.

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A decisão atendeu a um pedido do delegado Thiago Boing, da Polícia Civil do Distrito Federal. No dia 17 de junho, a corporação informou que tentou intimar o ex-presidente, mas foi impedida por sua equipe de segurança pessoal.

Diante do relato, Moraes também estabeleceu um prazo de 48 horas para que a defesa informe se os agentes de segurança de Bolsonaro são dispensados durante o período noturno.

Abordagem

A arma e um carregador sobressalente foram localizados na última segunda-feira, 15, às 23h30, no interior de um Honda Civic parado em um bloqueio policial no Pistão Norte, em Taguatinga.

O condutor se identificou como militar e servidor do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

À polícia, ele declarou que a pistola pertencia a Bolsonaro e lhe fora entregue para conserto, com devolução prevista para o dia seguinte.

Em nota técnica, a defesa do ex-presidente justificou o episódio. Segundo os advogados, Bolsonaro notou um problema mecânico no ferrolho e pediu o reparo ao sargento, sem saber que o percussor já havia sido retirado por auxiliares, o que tornava o armamento inoperante.

A banca jurídica ressaltou que o pedido de manutenção não possui qualquer relação com o término do prazo da prisão domiciliar de Bolsonaro, previsto para a próxima quinta-feira, 25 de junho.

Histórico

Bolsonaro cumpre regime domiciliar humanitário desde 27 de março deste ano, concedido após internação por broncopneumonia. O ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de reclusão por liderar uma tentativa de golpe de Estado no país.