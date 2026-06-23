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OITIVA

Bolsonaro depõe hoje em prisão domiciliar sobre arma apreendida

Defesa alega que pistola Glock passava por manutenção mecânica

Rodrigo Tardio
Por
Oitiva ocorre dois dias antes do fim do prazo da prisão humanitária
Oitiva ocorre dois dias antes do fim do prazo da prisão humanitária - Foto: AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro presta depoimento às 15h desta terça-feira, 23, sobre a propriedade de uma pistola Glock 9 mm apreendida em uma abordagem policial em Taguatinga (DF).

A oitiva foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e vai ser realizada na residência onde o ex-presidente cumpre prisão domiciliar humanitária.

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A decisão atendeu a um pedido do delegado Thiago Boing, da Polícia Civil do Distrito Federal. No dia 17 de junho, a corporação informou que tentou intimar o ex-presidente, mas foi impedida por sua equipe de segurança pessoal.

Diante do relato, Moraes também estabeleceu um prazo de 48 horas para que a defesa informe se os agentes de segurança de Bolsonaro são dispensados durante o período noturno.

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Abordagem

A arma e um carregador sobressalente foram localizados na última segunda-feira, 15, às 23h30, no interior de um Honda Civic parado em um bloqueio policial no Pistão Norte, em Taguatinga.

O condutor se identificou como militar e servidor do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

À polícia, ele declarou que a pistola pertencia a Bolsonaro e lhe fora entregue para conserto, com devolução prevista para o dia seguinte.

Em nota técnica, a defesa do ex-presidente justificou o episódio. Segundo os advogados, Bolsonaro notou um problema mecânico no ferrolho e pediu o reparo ao sargento, sem saber que o percussor já havia sido retirado por auxiliares, o que tornava o armamento inoperante.

A banca jurídica ressaltou que o pedido de manutenção não possui qualquer relação com o término do prazo da prisão domiciliar de Bolsonaro, previsto para a próxima quinta-feira, 25 de junho.

Histórico

Bolsonaro cumpre regime domiciliar humanitário desde 27 de março deste ano, concedido após internação por broncopneumonia. O ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de reclusão por liderar uma tentativa de golpe de Estado no país.

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Tags

arma Apreendida Jair Bolsonaro Prisão domiciliar

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